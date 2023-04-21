Сбит прицел Telegram-канал «СерпомПо»

21.04.2023, 3:55

Москва может сколько угодно иронизировать и ставить свои цели.

Ну что ж, Кремль по-прежнему очень успешно движется по пути нерасширения НАТО.

Заявление специально для кремлевских генсека Альянса Йенса Столтенберга в ходе визита в Киев: «Законное место Украины - в евроатлантической семье. Законное место Украины – в НАТО. И со временем наша поддержка поможет вам сделать это возможным».

Путь к членству Украины в НАТО будет обсуждаться на июльском саммите, куда приглашен президент Зеленский.

Москва может сколько угодно иронизировать и ставить свои цели. Но дважды за последний год кремлевские промахнулись: Финляндия уже в НАТО, Швеция вот-вот вступит.

Вот что происходит, когда прицел сбит.

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