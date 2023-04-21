Сбит прицел
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 21.04.2023, 3:55
Москва может сколько угодно иронизировать и ставить свои цели.
Ну что ж, Кремль по-прежнему очень успешно движется по пути нерасширения НАТО.
Заявление специально для кремлевских генсека Альянса Йенса Столтенберга в ходе визита в Киев: «Законное место Украины - в евроатлантической семье. Законное место Украины – в НАТО. И со временем наша поддержка поможет вам сделать это возможным».
Путь к членству Украины в НАТО будет обсуждаться на июльском саммите, куда приглашен президент Зеленский.
Москва может сколько угодно иронизировать и ставить свои цели. Но дважды за последний год кремлевские промахнулись: Финляндия уже в НАТО, Швеция вот-вот вступит.
Вот что происходит, когда прицел сбит.
Telegram-канал «СерпомПо»