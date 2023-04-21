В Беларуси резко подняли цены на питание в школах 21.04.2023, 7:48

Постановление начало действовать сегодня.

В Беларуси увеличены денежные нормы расходов на питание обучающихся. Это предусмотрено постановлением правительства, которое опубликовано 21 апреля на Национальном правовом интернет-портале.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Напомним, последний раз цены на питание для детей в учреждениях образования менялись 14 июля 2022 года, до этого - в январе 2022 года, в июне 2021 и в феврале 2021 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».