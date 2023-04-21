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Путин, уцепившись руками за стол, сделал странное заявление

  • 21.04.2023, 7:54
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Путин, уцепившись руками за стол, сделал странное заявление

Болезнь главы Кремля прогрессирует?

Российский президент Владимир Путин заявил, что «многополярность в мире будет только усиливаться, а те, кто этому препятствует, проиграют».

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

«Этот тренд — тенденция к многополярности в мире — неизбежен. Он будет только усиливаться. И те, кто этого не поймет и не будет следовать в этом тренде, будут проигрывать. Это факт абсолютно очевидный. Это так же очевидно, как подъем солнца. С этим ничего не поделать. Те, кто пытаются воспрепятствовать этому, только столкнутся с дополнительными проблемами, которых у них и так хватает», — заявил диктатор на заседании Совета по развитию местного самоуправления.

Во время заседания Путин уже традиционно, изо всех сил уцепился руками за стол. В Сети ранее предполагали, что диктатор вынужден сидеть в такой позе из-за своей болезни, отмечает ТСН.

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