«Я больше не здороваюсь со своей когда-то любимой учительницей» 4 21.04.2023, 8:11

6,602

Белорусы массово бойкотируют лукашистов.

Жодинская газета сообщила, что граждане стали меньше обращаться к властям за решением своих вопросов и проблем. Оказалось, что в прошлом году в Миноблисполком поступило обращений меньше, чем в 2022-м, всего 7 000. И жодинцы также стали обращаться меньше. «Моя точка зрения: люди перестали доверять теперешним властям и не более. Никаких достижений тут нет», — написал EX-PRESS.BY житель Жодино.

Журналисты спросили наших читателей, а что думают они? С какими вопросами в последнее время обращались к властям, и как им помогли?

Ольга:

— Каким же слепым и глухим надо быть, чтобы начинать писать в эти инстанции или ходить на приемы к начальникам. Делать вид, что они, поддерживающие нелигитимного захватчика власти и насилие над народом — власть, это не по мне. Не доверяю! Не верю никому.

Анастасия:

— А мы обращались к властям: писали про воду грязную, про автопарк, про дороги. Это все, конечно, бессмысленно. Но этих чиновников надо теребить, чтобы занимались делом.

Валентин:

— Согласен с мнением, что доверять властям люди перестали. Только страх, больше ничего. Я вот смотрю на свою бывшую учительницу школьную, которая сеяла нам умное, доброе, вечное. Теперь она сделала карьеру в местном исполкоме, и я вижу, что даже внешне сильно изменилась. При этом дочка живет в Польше, она сама к ней ездит, а гонит такую пургу! Так что это мой ответ о доверии к властям: я больше не здороваюсь со своей когда-то любимой учительницей... Нет доверия.

Зоя:

— Никогда не обращалась в исполком или в вышестоящие организации. И хотя коммунальных проблем — выше крыши, я лучше обойдусь.

Покупаю питьевую воду, купила резиновые сапоги, не езжу на автобусах. Мне неприятно писать заявления, ходить на приемы. Не хочется это делать потому, что я не верю этим людям. Для меня эта власть незаконна.

Игорь:

— Странно, что к ним вообще кто-то ходит на прием. Это прям потрясает... Наверное, только ЗаЯбатьки. А вообще, объяснить цифры, которые они демонстрируют, очень сложно. Наверное, тоже фальсификация.

Ответы читателей телеграм-канала EX-PRESS.BY:

***

Так и есть... Бесполезная трата времени и нервов. Если бы они реально работали, то и необходимости обращений не было бы.

***

Одни не доверяли и раньше, а другие перестали доверять сейчас.

***

В последнее время там ответ один: «Нет денег».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».