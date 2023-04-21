ВСУ открывают «ворота» Крыма 21.04.2023, 8:39

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На южном фронте происходят знаковые события.

Задолго до вторжения российских оккупационных войск в Украину озвучивался прогноз о том, что главе Кремля Владимиру Путину необходим сухопутный коридор к оккупированному полуострову, днепровская вода и электричество. Сегодня агрессор де-факто получил все, что хотел получить в рамках своей локальной задачи – и коридор, соединяющий оккупированный Донбасс с Крымским полуостровом, и украденную воду Северо-Крымского канала, и электроэнергию захваченной Запорожской АЭС.

Для врага крайне важно удержаться на южном направлении, а для украинской армии – именно здесь провести успешную контрнаступательную операцию, потому что южные регионы Украины – ключ к воротам Крыма. Понимая это, оккупанты накапливают резервы и усиливают оборону, защитники Украины собирают силы для мощного удара, точное время и место которого известно лишь 3 людям на земле.

Такое мнение в эксклюзивном интервью obozrevatel.com высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

– Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что фактически страна-оккупант Россия достигла своих целей, которые ставила в отношении юга нашей страны. Так, сегодня она имеет сухопутный коридор, соединяющий оккупированный Крым с РФ, днепровскую воду и электроэнергию за счет захвата Северо-Крымского канала и Запорожской АЭС. Дипломат также не исключил, что именно Крым станет главной точкой приложения украинских Сил обороны. Как вы относитесь к таким оценкам?

– Я хочу обратить внимание на события 2017 года. Тогда американский генерал Бен Ходжес впервые озвучил и обосновал свою позицию в части того, что Путин будет пытаться пробить тот самый сухопутный коридор, который будет соединять временно оккупированный Донецк с временно оккупированным Крымом. Он натолкнулся на волну критики, мол, россияне создали Крымский мост и им совершенно ни к чему тратить такое количество человеческих ресурсов для создания сухопутного коридора.

В том же году Ходжес сказал, что Путину крайне важно обеспечить стабильное поступление днепровской воды на территорию временно оккупированного Крыма. Соответственно, с этой целью будет проводиться военная операция по выходу к побережью Днепра в районе Новой Каховки, чтобы захватить тот самый гидроузел, откуда днепровская вода начинает свой путь в направлении Крыма.

Поэтому, несмотря на ту самую критику, с которой часто сталкивался Бен Ходжес, фактически в настоящее время путинская армия реализовала здесь все свои планы – существует сухопутный коридор, есть поступление на территорию Крыма днепровской воды и есть еще один ключевой фактор – контроль над Запорожской АЭС. Это та самая АЭС, которая в свое время обеспечивала электроэнергией Крым.

То есть в принципе логика Пристайко основывается на тех реалиях, в которых мы в настоящее время живем.

Что касается контрнаступления украинских Сил обороны, каким образом, где, в какой период времени, какими силами, то, безусловно, «туман войны» здесь весьма плотен. Очевидно, почему – враг не должен этого знать. Заявление нашего посла в Великобритании можно рассматривать как один из элементов того самого «тумана войны». Кроме того, это должностное лицо вряд ли имеет доступ к информации такого рода. Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил о том, что три, максимум пять должностных лиц на планете знают о реальных планах украинских Сил обороны в рамках контрнаступления.

Но то, что для обеспечения того самого проекта в части деоккупации всей территории Украины, в первую очередь, нам необходимо освобождать юг Запорожской и Херсонской областей – это очевидно. Потому как южные регионы нашей страны являются ключом к воротам Крыма.

Тот же генерал Бен Ходжес абсолютно четко аргументировал свою позицию в части нанесения ракетных ударов по Керченскому мосту, по военным объектам Крыма и Севастополя. А их на сегодняшний день насчитывается более ста. Это аэродромы, базы, арсеналы, командные пункты, пункты управления и связи, пункты принятия решений. Они находятся по всему Крыму.

Каким образом их можно уничтожить? Только с помощью дальнобойных ракет. Этих ракет у нас пока еще нет. Всякий раз и Бен Ходжес, и Курт Волкер, когда говорят о том, что украинская армия способна реализовать план по деоккупации Крыма, делают ремарку – при условии обеспечения всех необходимых запросов от украинских Сил обороны.

А какие у нас запросы? Нам нужны дальнобойные ракеты, нам нужна та самая авиация, которая будет выполнять две функции. С одной стороны, функция противовоздушной обороны, с другой стороны, прикрытие с неба действий украинских Сил обороны в рамках контрнаступления.

– Понятно, что целью оккупанта является вся Украина. Но мы видим, что есть и более локальные цели, как, например, сухопутный коридор в Крым, о котором мы говорили. Как вы думаете, какие еще локальные цели может ставить перед собой агрессор, в частности, в контексте визита Путина или его двойника в Херсонскую область?

– С какой целью Путин посещал Херсонскую область? Во-первых, это калька действий президента Украины Владимира Зеленского. Но есть серьезное отличие между действиями Владимира Путина и Владимира Зеленского. Путин находился на территории населенного пункта Счастливцево, от которого по прямой 130 километров до линии боевого столкновения. Зеленский был в 3 километрах от линии боевого столкновения. То есть степень риска и, соответственно, степень мотивации президентов двух стран кардинально отличаются. Путин по-прежнему боится за свою жизнь, поэтому делает все возможное, чтобы не создавать себе проблем, связанных с риском для жизни.

Во-вторых, этим визитом Путин пытается консолидировать российское общество перед проведением очередной волны мобилизации. Мол, если президент, верховный главнокомандующий, едет на фронт, соответственно, и остальные граждане РФ должны ехать на фронт и там умирать. Не понятно, ради каких целей, кроме интимных желаний Владимира Путина, но тем не менее, такая история будет работать на реализацию его амбиций в части оккупации всей территории Украины.

– По вашим оценкам, как будут развиваться события в ближайшее время? Мы видим, что погода улучшается, поля просыхают…

– Война – история рациональная, и мы должны совершенно четко понимать: успех на поле боя будет иметь та сторона, которая лучше к этому подготовлена. Будет иметь большее количество личного состава – обученного и обеспеченного, большее количество бронетехники и вооружений плюс боеприпасов к ним.

Что касается погоды, то не все так однозначно. Прямо сейчас я смотрю прогноз на ближайшие 10 дней. До 29 апреля включительно постоянно будут идти дожди. Единственный день без дождей – среда, 26 апреля. Мелкий дождь, более сильный дождь, переменная облачность, но тем не менее осадки. В Херсоне тоже дожди до 29 числа включительно. То есть в ближайшей перспективе земля на востоке не высохнет до такого уровня, что ее можно будет использовать для перемещения бронетехники, в том числе танков. Поля просто раскисшие от постоянных дождей.

То есть нам необходимо будет ждать, пока поля не просохнут. Ждать, накапливать ресурсы, готовиться к нашему контрнаступлению. Будет ли в это время Российская Федерация валять дурака и ничего не делать? Нет. Очевидно, что сейчас они реализуют два очень важных блока – они зарываются в землю фактически на всех рубежах, где находятся их силы и средства, они пытаются выровнять линию своих оборонительных сооружений на восточном фасе фронта путем полной оккупации Авдеевки, Марьинки и Бахмута.

Одновременно они продолжают накопление своих ресурсов. На территории Белгородской области продолжается формирование достаточно серьезной группировки. Но дьявол кроется в деталях. Например, россияне в районе Нового Оскола накапливают вооружения и технику, в том числе бронетехнику, но личного состава там относительно немного. Они накапливают боеприпасы – на расстоянии подскока создан мощный полевой склад.

Мы помним, что сейчас россияне размещают все свои склады с боеприпасами на расстоянии порядка 100 километров от линии боевого столкновения, потому что HIMARS долетают и жгут все и вся. По прямой от тех территорий, которые находятся под контролем украинских Сил обороны, до Нового Оскола примерно 100 километров.

Подвезти личный состав в больших количествах в сжатые сроки не представляет большой сложности с учетом того, что вся техника заблаговременно перемещена. То есть ударная группировка может быть развернута в достаточно короткие сроки.

Смотрим на карту. Белгородская область – это угроза для Харькова. Но опять же, она гипотетическая, потому что неизвестно, куда именно эта техника будет направлена – то ли с запада от Харькова с попыткой выхода в направлении на Полтаву, возможно, она будет перемещена в направлении на Купянск, далее россияне будут пытаться давить на нашу группировку, действующую в районе Изюма и Славянска с целью реализации задума Путина в части полной оккупации Донецкой и Луганской областей.

Пока прогнозировать сложно. Идет процесс накопления ресурсов, но нет перемещения этих самых ресурсов к линии боевого столкновения. Ситуация остается динамичной. Думаю, россияне также ориентируются на погодные условия. Как только ситуация с почвами стабилизируется, они также будут предпринимать действия в части атаки на оборонительные рубежи и позиции украинских Сил обороны.

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