В Ингушетии объявили о создании собственной армии для выхода из состава РФ 21.04.2023, 8:45

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Решение принянято на фоне событий, указывающих на децентрализацию России.

Комитет Ингушской Независимости (КИН) объявил о формировании освободительной армии для борьбы за выход из состава РФ.

Накануне представители КИН опубликовали в Сети пост, призывающий уже сейчас начать подготовку к возможному развалу России, а это обязательно произойдет из-за постоянных противоречий и конфликтов внутри Кремля, ЧВК, бандформирований и других преступных группировок, созданных Путиным, передает dialog.ua.

В сообщении сказано, что ингуши имеют полное право на самозащиту и самоопределение, которое «даровал им Аллах».

Именно вчера было принято решение сформировать Ингушскую освободительную армию, чтобы избавиться от оккупантов.

Такое решение было принято на фоне «событий, указывающих на неминуемость развала всей России». Более того, чтобы защитить территориальную целостность страны и необходима своя армия.

КИН предупреждает, что новая власть в Москве может в очередной раз попытаться втянуть ингушский народ в какую-то авантюру, однако любая попытка пойти на сговор с властью всегда заканчивалась угнетением и геноцидом.

Народ Ингушетии может за себя постоять сам, а для этого необходима своя армия. Представители КИН заявили, что надеются «на помощь Аллаха, особенно в священный месяц Рамадан».

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