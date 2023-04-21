Егор Шарангович дебютировал в плей-офф НХЛ 21.04.2023, 8:52

Белорусские хоккеисты не играли там уже восемь лет.

Нападающий Егор Шарангович провел первый матч в карьере в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Нью-Джерси Дэвилз», за который выступает белорус, проиграл «Рейнджерс» — 1:5, сообщает сайт НХЛ.

Это был второй поединок между командами в серии до четырех побед. Егор сыграл 11 минут 51 секунду и не отметился результативными действиями.

В первом матче серии (он закончился с таким же счетом в пользу «Рейнджерс») Шарангович не попал в состав.

В регулярном чемпионате-2022/23 белорус набрал 30 (13+17) очков в 75 матчах при показателе полезности -3. Год назад у нападающего было 46 (24+22) очков в 76 встречах, но «Нью-Джерси» не пробился в плей-офф.

Последний раз в розыгрыше Кубка Стэнли наш хоккеист выходил на лед в 2015 году. Это сделал Михаил Грабовский, играя за «Айлендерс». Всего же до Шаранговича в плей-офф НХЛ выступали пятеро белорусов: кроме Грабовского (10 игр в карьере), это были Руслан Салей (62 матча), Андрей и Сергей Костицыны (49 и 40), а также Владимир Цыплаков (18).

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