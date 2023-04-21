«Доходы и «шенген» позволяют отдыхать несколько раз в год» 2 21.04.2023, 9:12

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Фото: accor.com

Белорусы рассказали, куда поедут в отпуск и сколько готовы на него потратить.

По данным Белстата, в прошлом году белорусы чаще всего выбирали для летнего отдыха Турцию и Египет. А сервис Picodi.com сообщает, что только 1 из 4 белорусов проводит отпуск за рубежом, при этом 18% белорусов вообще никогда не отдыхали за границей. В последние годы возможностей для заграничных путешествий и правда стало меньше: нет прямых перелетов во многие страны из Минска, а имеющиеся – существенно подорожали. Сократилось и предложение бюджетных туров в Египет и Турцию, которые были оптимальным вариантом для многих любителей недорогого отдыха. Многие решают отложить отдых до лучших времен. Но есть и те, кого так просто не остановить.

Журналисты myfin.by поговорили с белорусами об их планах на предстоящее лето.

3200 евро за семейный отдых в Турции

Антонина, турагент:

– Я из тех, кому не сидится долго на месте. И профессия помогает мне в исполнении моих желаний. По моему договору с фирмой за год я могу 1 раз съездить в рекламный тур совсем бесплатно. Это точно не про отдых, но зато про путешествия. «Рекламник» – это практически нон-стоп просмотр отелей и поездки на экскурсии. Не каждый может выдержать такой темп. Я могу.

В последние несколько месяцев я уже съездила на Мальдивы и в Катар. И мои стереотипы об этих двух странах полностью сломаны. Мальдивы – не скучное тухлое место, как я думала. Там классный пляжный отдых. А Катар просто сразил наповал. Я и ехать-то не хотела, решила в последний момент, а в итоге была в полном восторге от всего: отели, экскурсии, музеи, современная архитектура, местный рынок, внутреннее море в пустыне. Для меня эта страна оказалась гораздо интереснее соседних ОАЭ.

Для семейного отдыха на море в этом году выбрала Турцию. На мой взгляд, для отдыха с маленькими детьми ничего лучше пока не придумали (детские клубы в турецких отелях этому очень способствуют). Я забронировала тур на конец октября еще в январе на раннем бронировании с отличными условиями. 10% от суммы внесла сразу. Но за месяц до поездки можно отменить все без штрафов, если планы изменились. Семейный отдых вчетвером (детям 5 лет и 3 года) в пятизвездочном отеле среднего уровня по системе «Ультра все включено» в Кемере на 9 ночей обойдется нам в 3200 евро.

Фото: tour-tv.com

В Европу – за 3500 евро на 2,5 недели

Василий, юрист:

– Мы с женой сторонники самостоятельных путешествий и не очень любим экзотику. Все свои отпуска мы проводим в Европе. Полноценный отпуск на четверых (с детьми) мы можем себе позволить только 1 раз в году, поэтому тщательно выбираем, куда поехать.

В этом году выбор был между Францией на авто и Гран-Канарией с перелетом из Польши. Мы уже были и там, и там – и везде очень понравилось, хотя и по-разному. В этом году отпуск в июле, а во Франции в это время – высокий сезон. Снять жилье – очень дорого (в июне почти в 2 раза дешевле). Кроме того, подорожал бензин (больше 2 евро), регулярно проходят забастовки.

Мы остановились на Гран-Канарии. Забронировали апартаменты с кухней в отеле, в котором уже отдыхали. Там недорогая аренда машин, бензин, цены на продукты ниже, не так жарко в это время, как на юге Европы, шикарный океан. Планируем потратить максимум 3500 евро на четверых за 2,5 недели. Выходит недорого, потому что в рестораны мы почти не ходим, любим простую пищу и много не едим. Обычно покупаем продукты и полуфабрикаты в супермаркете и готовим что-то несложное: запечь разделанную прямо в супермаркете рыбу, разогреть пиццу – дело нехитрое.

Фото: airbaltic.com

Остаться в Беларуси – самый недорогой отдых с тремя детьми

Катя, госслужащая:

– У меня с этого года довольно высокая должность на госслужбе, поэтому по внутренним процедурам нужно сообщать, если едешь куда-то за границу. Мне не очень хочется проходить эту процедуру. Этот и экономический факторы сыграли свою роль, поэтому отпуск пройдет в доме под Минском. Там у нас и сад, и огород, и лес прямо за участком, поэтому скучать не придется. Планируем только на выходные однодневные поездки на Голубые озера и в Несвиж, на несколько дней с палатками на Браславских озерах с друзьями, если позволит белорусская погода. Это самый недорогой отдых для семьи с тремя детьми.

«На отпуск в Беларуси тратиться не готова»

Ольга, работник завода:

– Мои доходы позволяют мне только мечтать об отпуске за границей. Раньше иногда ездила в Затоку, потому что это была самая недорогая поездка на море. А на отпуск внутри Беларуси я не готова тратить значительные деньги: снять жилье стоит по моим меркам слишком дорого для отдыха в знакомых пейзажах без моря и гор. Пару лет назад мы начали приводить в порядок дом бабушки недалеко от Минска, где я проводила каждое лето своего детства. Теперь я могу там наслаждаться белорусской природой без дополнительных расходов. И в этом году мой отпуск пройдет тоже там. Расходы все же немного увеличатся – в отпуск всегда позволяю себе, например, креветок купить.

Фото: bestbelarus.by

«В Грузию – к родителям-релокантам»

Юрий, студент

– Я учусь в Минске, а родители по работе релоцировались в Грузию. Особенно здорово, что они живут в Батуми – прямо на море. Поэтому мой отдых в этом году будет в Грузии. Я там еще ни разу не был. Кроме радости, что встречусь с родителями, у меня еще куча радостей: прямой перелет из Минска, бесплатное жилье и питание у родителей, новая для меня страна, море и горы. Так что из расходов – только билеты на самолет туда-обратно. На мои даты их стоимость около 2100 рублей, что уже не очень дешево для студента.

«Переезжаем жить к океану»

Евгения, ремесленник:

– Я фанат путешествий, причем самостоятельно организованных. Больше всего люблю Европу: Италию, Португалию, Францию. Только в последние два года никуда не ездили в отпуск дальше Беларуси. Но сейчас мы готовимся к временному переезду в другую страну, так как мужу предложили там работу. Поэтому в этом году поездки просто в отпуск не предвидится. Радует то, что едем жить в страну, где есть океан. От города, где будем жить, он буквально в 50 км, поэтому отдых на пляже планируем устраивать почти каждые выходные и даже после работы сможем туда прокатиться, пока не надоест.

«Доходы упали, поэтому – санаторий в Беларуси»

Татьяна, пенсионерка:

– Раньше я работала в Нацбанке, муж тоже на неплохой должности в одном из министерств, поэтому мы всегда имели финансовую возможность уехать на отдых пару раз в год. Побывали много где и в Европе, и в Азии. Да и сыновья наши разъехались кто в Германию, кто в Москву. Это увеличивало количество поездок в другие страны. Сейчас не то здоровье, да и доходы упали существенно. Поэтому на этот год планирую санаторий в Беларуси. По деньгам хороший санаторий здесь весьма сопоставим с недорогим вариантом Турции. Но сейчас мне важны лечебные процедуры, сложно переносить такой долгий перелет. Хотя больше радости мне бы доставила Турция с ее прекрасным климатом и морем.

Фото: isloch.by

«Доходы и «шенген» позволяют отдыхать несколько раз в год»

Алена, домохозяйка:

– Мы с мужем обожаем путешествия. Наши доходы позволяют несколько раз в год выезжать в отпуск за границу. У нас есть шенгенская виза – это дает больше возможностей для путешествий. В этом году мы уже съездили весной в Италию с детьми. На майские длинные выходные уже купили билеты в Португалию. На лето планируем Грецию, какой-нибудь из живописных островов, скорее всего Санторини или Миконос. Когда решим, купим авиабилеты из Литвы или Польши и самостоятельно забронируем жилье. У нас всегда такие расходы – получаются дешевле, чем покупать пакетный тур. Но на месте мы ни в чем себе не отказываем и в итоге часто тратим больше. На летний отдых готовы в целом потратить до 7-8 тыс. евро на четверых недели на 2.

«Отдых в домике в Налибокской пуще»

Надежда, редактор печатных изданий:

– У нас с мужем домик рядом с Налибокской пущей. Там проходит большая часть моих выходных дней и все отпуска в последнее время. Там очень красивая местность, тишина и релакс. Вообще я люблю новые впечатления, ездить в отпуск на море или в экскурсионные туры по Европе, но уже несколько лет это не получается из-за недостаточных доходов. Сейчас еще появилась внучка, а у семьи дочки доходы небольшие – и хочется еще и им помочь.

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