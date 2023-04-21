Суровикинские «асы» Дмитрий Колезев

21.04.2023, 9:25

3,782

Удивительно, что Минобороны РФ так быстро признало «самострел»

Вчера поздно вечером в Белгороде на улице Ватутина прозвучал мощный взрыв. Дома вокруг забросало грунтом и асфальтом, выбило стекла, повредило стоявшие автомобили, одну машину закинуло аж на крышу местной «Пятерочки». На месте взрыва образовалась огромная, метров 20 в диаметре, воронка — прямо на проезжей части. Вокруг нее быстро стали собираться любопытные местные жители.

Белгород, конечно, прифронтовой город и периодически подвергается обстрелам, в том числе беспилотниками, но таких сильных взрывов в нем еще не случалось. Судя по воронке, это должна была быть или баллистическая ракета, или мощная авиабомба, или какой-то крупный дрон, начиненный взрывчаткой (типа «Стрижа»).

Однако почти сразу российское Минобороны заявило, что взрыв произошел из-за внештатного схода боеприпаса с пилона самолета Су-34, пролетавшего над Белгородом. То есть летели бомбить Украину и уронили бомбу на российский город. Чудом никто не погиб (по крайней мере по официальным данным). Интернет сразу наполнился шутками про то, что перепутали с Воронежом.

По самой реалистичной версии, на Белгород могла упасть модернизированная авиабомба ФАБ-500М-62, к которой приделывают крылья и систему управления. Это аналог американского устройства JDAМ (Joint Direct Attack Munition), которое позволяет превращать старые падающие бомбы в более-менее современные планирующие снаряды. Такая бомба может планировать несколько десятков километров, а потом довольно точно поражать цель по координатам GPS. Бомбы эти оказались довольно эффективны и уже доставили Украине много проблем. Ракет у России мало, старых бомб много, но летать бомбить украинские города и объекты обычным способом (сверху) слишком опасно (ПВО не подавлена, авиация не уничтожена), так что эти бомбы оказались довольно эффективны.

Их, насколько я понимаю, можно запускать с самолета прямо с российской территории, не попадая в зону ПВО противника. Но вот теперь обнаружилось, что иногда такая бомба может то ли соскочить с пилона, то ли (что кажется более вероятным) у нее при запуске не сработает должным образом этот самый клон JDAM и она начнет падать как обычная фугасная бомба. Или собьется навигация, или еще что-то пойдет нештатно.

Такое не удивительно, учитывая, что разработку этих устройств для планирования бомб, судя по публикациям, начали только в 2022 году, а приняли на вооружение в марте 2023 года после войсковых испытаний — то есть сделали на ходу, во время войны, и ясно, что тут могут быть ошибки и недоработки.

Удивительно, что Минобороны так быстро признало «самострел». Видимо, в ведомстве решили, что признать самобомбардировку лучше, чем допустить, что ВСУ может наносить такие мощные удары по российским городам.

Дмитрий Колезев, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».