Украинский спецназ уничтожил новейший российский танк Т-90 21.04.2023, 9:37

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Опубликовано эффектное видео «охоты».

В Силах специальных операций Украины показали «охоту» на вражеские танки. На этот раз бойцам удалось подорвать российский новейший Т-90.

Об этом сообщает пресс-служба ССО.

«Операторы одного из подразделений ССО выставили противотанковые мины ТМ62 на одном из направлений. А Т-90 оккупантов успешно на них подорвался. Не колеблясь, наши воины добили вражескую технику из противотанковых средств», - говорится в описании под видео.

Т-90 - это современный российский основной боевой танк. Он оборудован комплексом «Айнет», позволяющим вести огонь снарядами с дистанционным подрывом. Эти снаряды превосходят обычные осколочно-фугасные 3ОФ26 в 5-7 раз по эффективности поражения живой силы.

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