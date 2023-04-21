Военный эксперт раскрыл неожиданный секрет Гиркина 1 21.04.2023, 9:46

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Игорь Гиркин

Почему критикующий Кремль диверсант до сих пор жив?

Военный эксперт, офицер запаса ВСУ Олег Жданов считает, что российский диверсант, агент ФСБ и военный преступник Игорь Гиркин просто вовремя сбежал с фронта, спасая свою жизнь.Только поэтому его еще не настигло «земное правосудие».

Военный эксперт сообщил, что он думает по этому поводу: «Тут не надо задумываться. Знаете, есть такая поговорка «Главное - вовремя скрыться». Так вот Гиркин очень вовремя это сделал. Он организовал оборону Донецка своими этими силами, когда вышел из Краматорска и Славянска. Его пропустило в Донецк тогдашнее наше руководство. Он организовал оборону Донецка и после этого он передал полномочия, я не помню кому, а он отошел в сторону, и его больше не было слышно нигде».

Полковник запаса ВСУ также рассказал, какую функцию в РФ Гиркин выполняет на сегодня: «Когда российские войска вторгались в Украину и захватывали территории, Гиркина тоже не было слышно. Он рупор. Это же не просто так. Он рупор определенной части офицерского состава. Как говорят, если звезды зажигают, значит это кому-то надо, поэтому его вовремя убрали».

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