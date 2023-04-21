В какую сумму обойдется белорусу пикник на праздники?
- 21.04.2023, 9:53
Сравнение цен в столичных магазинах.
Сколько нужно заплатить за набор продуктов для весеннего пикника? Результат вам, скорее всего, не понравится. Журналисты издания «Точка» прошлись по столичным магазинам. В подборке только те продукты и товары, которые были во всех магазинах сетей «Алми», Green, «Евроопт», «Соседи» и «Перекресток».
Что в корзине для пикника?
Для хорошего пикника на компанию из четырех взрослых человек понадобится примерно два килограмма мяса и два килограмма овощей. А еще — лаваш, уголь для костра и средство для розжига.
Журналисты взяли кило куриного шашлыка, кило свиного, а также по килограмму помидоров и огурцов.
И выбирали максимально низкую цену на все категории товаров. А еще не учитывали акции, доступные только держателям карт лояльности.
«Евроопт»
Посетили супермаркет «Евроопт» на месте бывшего магазина «Центральный».
Шашлык из птицы в майонезе, 1 кг — Br6,99
Шашлык из свинины, 1 кг — Br11,49
Лаваш, 1 уп. — Br1,89
Помидоры, 1 кг — Br10,59
Огурцы, 1 кг — Br8,54
Древесный уголь, 2,5 кг — Br7,99
Жидкость для розжига — Br4,59
Итого: Br52,08
«Алми»
Выбирали продукты и товары в супермаркете «Алми» по адресу ул. Притыцкого, 93.
Шашлык из филе цыплят в майонезе и с луком, 1 кг — Br14,80
Шашлык из свинины в луковом маринаде, 1 кг — Br15,49 (30% от стоимости вернут бонусами на карту «Выгода»)
Лаваш, 1 уп. — Br2,99
Помидоры, 1 кг — Br7,99
Огурцы, 1 кг — Br9,43
Древесный уголь, 2,5 кг — Br7,64
Жидкость для розжига — Br4,99
Итого: Br63,33
Green
Для закупки выбрали супермаркет у центрального ж/д вокзала, со стороны диспетчерской станции «Дружная».
Крыло цыпленка в маринаде, 1 кг — Br12,79 (увы, но замаринованное филе птицы для шашлыка мы не обнаружили в данном магазине, потому берем максимально бюджетный продукт в маринаде).
Шашлык из свинины, 1 кг — Br14,99
Лаваш, 1 уп. — Br1,79
Помидоры, 1 кг — Br10,91
Огурцы, 1 кг — Br7,40
Древесный уголь, 2,5 кг — Br8,89
Жидкость для розжига — Br4,49 (в данном супермаркете мы не обнаружили жидкость для розжига, но выбрали минимальную по стоимости в доставке).
Итого: Br61,26
«Соседи»
Посетили супермаркет этой сети по адресу ул. Бобруйская, 6.
Бедро куриное маринованное, 1 кг — Br7,99 (куриного шашлыка без кости в магазине не было)
Шашлык из свинины в майонезе, 1 кг — Br12,99
Лаваш, 1 уп. — Br1,59
Помидоры, 1 кг — Br7,99
Огурцы, 1 кг — Br9,15
Древесный уголь, 2,5 кг — Br5,99
Жидкость для розжига — Br2,99
Итого: Br48,69
«Перекресток»
Закупились для пикника в единственном супермаркете «Перекресток» в Минске по улице Свердлова, 11.
П/ф из мяса птицы для гриля, 1 кг — Br7,99 (куриного шашлыка без кости в маринаде не было)
Шашлык из свинины в майонезе с луком, 1 кг — Br12,99
Лаваш, 1 уп. — Br2,28
Помидоры, 1 кг — Br10,11
Огурцы, 1 кг — Br10,01
Древесный уголь, 3 кг — Br7,99
Жидкость для розжига — Br4,79
Итого: Br56,16
Где дешевле?
Получается, что дешевле всего набор для пикника в сети «Соседи» — Br48,69. В то же время самый дорогой набор в «Алми» — Br63,33.
Но вариации в меню получились немного разными. Понятно, что куриный шашлык без кости будет дороже, нежели бедрышки в маринаде или крылышки. Учитывайте этот момент.
Но и не думайте, что если замариновать шашлык дома, то выйдет на порядок дешевле. Практика показывает, что домашнее — просто вкуснее, а затраты почти те же.
Как за год подорожал шашлык?
Важная для белорусов традиция — поездка на шашлыки во время апрельских и майских выходных — подорожала за год на десятки процентов. Выросла цена на мясо и овощи.
В мае 2022 года журналисты «Точки» уже делали схожий обзор и собирали наборы для пикника.
К примеру, в «Алми» почти год назад кило самого бюджетного шашлыка «Летний» (в майонезной заправке) стоил Br6,99. А уже в конце апреля 2023 года самый дешевый шашлык из филе цыплят в майонезе и с луком стоит Br14,80 за кило. Получается, что цена подскочила на 111,73%.
Но не исключено, что в первом случае шашлык был не из филе, да и состав маринадов может отличаться.
Шашлык из свинины в майонезе с луком в минувшем году стоил Br14,98 за кило. А в этом году шашлык из свинины в луковом маринаде стоит Br15,49. Рост в стоимости на 3,4%.
Самый дешевый помидор в «Алми» в момент написания майского обзора 2022 года стоил Br6,67 за кило. В этом году — Br7,99. Рост в цене на 19,79%.
Прилично подорожали и огурцы — самые бюджетные были Br6,06, а через год самые бюджетные стоят уже Br9,43. Прирост в 55,61%.
В сети «Евроопт» в мае 2022 года шашлык из филе цыпленка в горчичном соусе предлагали по Br6,99 за кило, в этом году цена не поменялась — шашлык из птицы, но только в майонезе, тоже стоит Br6,99.
Шашлык из свинины даже немного подешевел в «Евроопте» — был Br11,99, а стал Br11,49. Минус 4,35%.
Самые бюджетные помидоры продавали на момент нашей прошлогодней майской закупки по Br6,99, сейчас — Br7,99. Получается плюс 14,3% в стоимости.
Огурцы были Br7,25 за кило, а стали — Br9,43. Рост в 30%.
Но важно понимать, что сравнение проводилось по самым бюджетным товарным позициям в магазинах. Это не сравнение стоимости товаров от конкретных поставщиков и производителей.