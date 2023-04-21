В какую сумму обойдется белорусу пикник на праздники? 21.04.2023, 9:53

Сравнение цен в столичных магазинах.

Сколько нужно заплатить за набор продуктов для весеннего пикника? Результат вам, скорее всего, не понравится. Журналисты издания «Точка» прошлись по столичным магазинам. В подборке только те продукты и товары, которые были во всех магазинах сетей «Алми», Green, «Евроопт», «Соседи» и «Перекресток».

Что в корзине для пикника?

Для хорошего пикника на компанию из четырех взрослых человек понадобится примерно два килограмма мяса и два килограмма овощей. А еще — лаваш, уголь для костра и средство для розжига.

Журналисты взяли кило куриного шашлыка, кило свиного, а также по килограмму помидоров и огурцов.

И выбирали максимально низкую цену на все категории товаров. А еще не учитывали акции, доступные только держателям карт лояльности.

«Евроопт»

Посетили супермаркет «Евроопт» на месте бывшего магазина «Центральный».

Шашлык из птицы в майонезе, 1 кг — Br6,99

Шашлык из свинины, 1 кг — Br11,49

Лаваш, 1 уп. — Br1,89

Помидоры, 1 кг — Br10,59

Огурцы, 1 кг — Br8,54

Древесный уголь, 2,5 кг — Br7,99

Жидкость для розжига — Br4,59

Итого: Br52,08

«Алми»

Выбирали продукты и товары в супермаркете «Алми» по адресу ул. Притыцкого, 93.

Шашлык из филе цыплят в майонезе и с луком, 1 кг — Br14,80

Шашлык из свинины в луковом маринаде, 1 кг — Br15,49 (30% от стоимости вернут бонусами на карту «Выгода»)

Лаваш, 1 уп. — Br2,99

Помидоры, 1 кг — Br7,99

Огурцы, 1 кг — Br9,43

Древесный уголь, 2,5 кг — Br7,64

Жидкость для розжига — Br4,99

Итого: Br63,33

Green

Для закупки выбрали супермаркет у центрального ж/д вокзала, со стороны диспетчерской станции «Дружная».

Крыло цыпленка в маринаде, 1 кг — Br12,79 (увы, но замаринованное филе птицы для шашлыка мы не обнаружили в данном магазине, потому берем максимально бюджетный продукт в маринаде).

Шашлык из свинины, 1 кг — Br14,99

Лаваш, 1 уп. — Br1,79

Помидоры, 1 кг — Br10,91

Огурцы, 1 кг — Br7,40

Древесный уголь, 2,5 кг — Br8,89

Жидкость для розжига — Br4,49 (в данном супермаркете мы не обнаружили жидкость для розжига, но выбрали минимальную по стоимости в доставке).

Итого: Br61,26

«Соседи»

Посетили супермаркет этой сети по адресу ул. Бобруйская, 6.

Бедро куриное маринованное, 1 кг — Br7,99 (куриного шашлыка без кости в магазине не было)

Шашлык из свинины в майонезе, 1 кг — Br12,99

Лаваш, 1 уп. — Br1,59

Помидоры, 1 кг — Br7,99

Огурцы, 1 кг — Br9,15

Древесный уголь, 2,5 кг — Br5,99

Жидкость для розжига — Br2,99

Итого: Br48,69

«Перекресток»

Закупились для пикника в единственном супермаркете «Перекресток» в Минске по улице Свердлова, 11.

П/ф из мяса птицы для гриля, 1 кг — Br7,99 (куриного шашлыка без кости в маринаде не было)

Шашлык из свинины в майонезе с луком, 1 кг — Br12,99

Лаваш, 1 уп. — Br2,28

Помидоры, 1 кг — Br10,11

Огурцы, 1 кг — Br10,01

Древесный уголь, 3 кг — Br7,99

Жидкость для розжига — Br4,79

Итого: Br56,16

Где дешевле?

Получается, что дешевле всего набор для пикника в сети «Соседи» — Br48,69. В то же время самый дорогой набор в «Алми» — Br63,33.

Но вариации в меню получились немного разными. Понятно, что куриный шашлык без кости будет дороже, нежели бедрышки в маринаде или крылышки. Учитывайте этот момент.

Но и не думайте, что если замариновать шашлык дома, то выйдет на порядок дешевле. Практика показывает, что домашнее — просто вкуснее, а затраты почти те же.

Как за год подорожал шашлык?

Важная для белорусов традиция — поездка на шашлыки во время апрельских и майских выходных — подорожала за год на десятки процентов. Выросла цена на мясо и овощи.

В мае 2022 года журналисты «Точки» уже делали схожий обзор и собирали наборы для пикника.

К примеру, в «Алми» почти год назад кило самого бюджетного шашлыка «Летний» (в майонезной заправке) стоил Br6,99. А уже в конце апреля 2023 года самый дешевый шашлык из филе цыплят в майонезе и с луком стоит Br14,80 за кило. Получается, что цена подскочила на 111,73%.

Но не исключено, что в первом случае шашлык был не из филе, да и состав маринадов может отличаться.

Шашлык из свинины в майонезе с луком в минувшем году стоил Br14,98 за кило. А в этом году шашлык из свинины в луковом маринаде стоит Br15,49. Рост в стоимости на 3,4%.

Самый дешевый помидор в «Алми» в момент написания майского обзора 2022 года стоил Br6,67 за кило. В этом году — Br7,99. Рост в цене на 19,79%.

Прилично подорожали и огурцы — самые бюджетные были Br6,06, а через год самые бюджетные стоят уже Br9,43. Прирост в 55,61%.

В сети «Евроопт» в мае 2022 года шашлык из филе цыпленка в горчичном соусе предлагали по Br6,99 за кило, в этом году цена не поменялась — шашлык из птицы, но только в майонезе, тоже стоит Br6,99.

Шашлык из свинины даже немного подешевел в «Евроопте» — был Br11,99, а стал Br11,49. Минус 4,35%.

Самые бюджетные помидоры продавали на момент нашей прошлогодней майской закупки по Br6,99, сейчас — Br7,99. Получается плюс 14,3% в стоимости.

Огурцы были Br7,25 за кило, а стали — Br9,43. Рост в 30%.

Но важно понимать, что сравнение проводилось по самым бюджетным товарным позициям в магазинах. Это не сравнение стоимости товаров от конкретных поставщиков и производителей.

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