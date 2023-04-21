«Такой же бомбой уничтожили драмтеатр в Мариуполе вместе с людьми» 21.04.2023, 9:59

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Стали известны новые детали российской бомбардировки Белгорода.

В ночь на 21 апреля в центре Белгорода прогремел взрыв, а на месте ЧП образовалась воронка радиусом 20 метров.

Российские паблики признают, что причиной взрыва в центре Белгорода могла стать российская ФАБ-1500, которая «упала» с самолета, летевшего в Украину.

Украинский журналист Денис Казанский пишет, что огромный кратер в центре Белгорода образовался после падения, но не детонации бомбы.

«Страшно, мрази? А теперь подумайте, что такими ФАБами российская авиация бомбила Мариуполь. Только там они взрывались. Такой бомбой, к примеру, был уничтожен Мариупольский драмтеатр вместе с людьми», - прокомментировал он.

Тем временем жители Белгорода утверждают, что взрыв уничтожил пол-улицы: снесены бордюры, линии электропередачи, машину забросило на крышу магазина.

Местные власти говорят, что никто из мирных жителей не пострадал, а пропаганда уже придумала версию о налете БПЛА «Стриж». Эти предположения не выдержали даже критики россиян.

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