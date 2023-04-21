«Там даже здоровенного бывшего ОМОНовца облапошили, что сидел горевал без денег» 1 21.04.2023, 10:05

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Белорус рассказал увлекательную историю из девяностых.

Житель Брестской области Сергей во второй половине 1990-х занимался продажей автомобилей на авторынке в польском Щетине. В то время это было очень криминальное место, где распрощаться с деньгами можно было в любой момент. Сергей рассказал изданию «Ганцевичский час», как наивный дядька чуть не попался бандитам:

— Машины покупал у мигрантов, некоторые ездил из Германии гнал. Где 100 долларов заработаешь, где – 200.

На рынок приезжали не только белорусы, но и из Украины, Молдовы, России. Слишком дорогих машин там не было, такой середнячок.

Однажды мой приятель попросил взять с собой его отца. Хотел купить машину. А рынок тогда славился своей криминальностью. То карманы вырежут, то попросят деньги пересчитать, а потом купюр не хватает. А иногда и просто грабили. Потому приятель и просил меня, бывалого, присмотреть за отцом. Потому что часто оттуда люди возвращались и без машины, и без денег.

Ну и поехал со мной дядька Степан. Хороший дядька, честный, и понятия не имел про бандитизм.

Рынок был два дня. В первый день я познакомил дядьку с порядками. Сказал никуда не ходить самому. А он сам в первый день стал свидетелем, что тут обманывают, теряют люди деньги.

Ну и на второй день стали прогуливаться высматривать ему машину. Бандюки меня знали, я знал их. Можно сказать, в этом пруду бизнеса мы жили как бегемоты и крокодилы. Враги, но друг на друга не нападаем, не мешаем.

Когда человек покупает машину у меня – щипачи его обходят, он мой клиент. Мы с дядькой Степаном тоже и с бандюками здоровались в первый день. А на второй день он уже лишнего осмелел.

И я случайно боковым зрением увидел, что моего дядьку уже обрабатывают. Я его зову: «идите сюда». А он не отзывается, стоит. У него в кармане было тысячи две долларов. Я подошел, взял его за локоть и отвел к свой машине.

Тут начались разборки, ребята подошли с претензиями, что забрал их «клиента». Пришлось объяснять, что мой дядька, первый раз взял на рынок. Кое как разрулил.

Пошел к дядьке, спрашиваю, что случилось, почему не шел, когда я звал. А тот говорит, что вчера с этими бандитами здоровались, а тут вдруг один из них подошел и требует «внимание уделить…». В то время фраза «уделите минуточку внимания» означала именно то, что вас сейчас будут грабить.

И я понимаю, что сейчас будут грабить. А ноги онемели, идти я не могу. И говорить даже не мог», — рассказал дядька Степан.

Если б я его тогда вовремя не забрал, остался бы дядька и без денег, и без машины.

А слава про бандитов на рынке в Щетине долго ходила еще. Однажды там даже здоровенного бывшего ОМОНовца облапошили, что сидел горевал без денег.

Как рассказывали в 2001 году польские полицейские журналистам, рэкетиров на рынке в Щетине хватали часто. Кстати, чаще это были белорусские или украинские бандиты. А грабили чаще россиян, потому что их было больше на рынке.

Даже корочки журналиста не защищали от рэкетиров на рынке в Щетине. В 2001 году спасаться от бандитов пришлось даже газетчикам, которые приехали писать репортаж про рынок.

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