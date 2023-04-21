Момент самоликвидации российского С-400 под Тулой попал на видео

Момент самоликвидации российского С-400 под Тулой попал на видео2
- 21.04.2023, 10:12
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ЗРК С-400 стоимостью более $100 миллионов совершил акробатический трюк.
Как сообщал сайт Charter97.org, в четверг, 20 апреля, под российской Тулой опрокинулся ЗРК С-400 стоимостью более $100 млн.
Подробности и видео опубликовал российский Telegram-канал Mash.
«Зенитно-ракетный комплекс С-400 перевернулся на шоссе М2-Крым под Тулой – в районе села Прудное. Стоимость машины – около 13 млрд рублей», – говорится в сообщении.
Уточняется, что ЗРК, который оккупанты тянули, вероятно, в Украину, упал в кювет около 10:30 утра. Дорогу на въезд и выезд из города перекрыли ближе к 12-ти. Машина пролежала там весь день и по сей день.