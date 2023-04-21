«Пролеты на красный становятся модными» 21.04.2023, 10:15

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Белорусские водители – о ситуациях на весенних дорогах.

Как только на улице потеплело, на дорогу тут же высыпали они – мотоциклисты, велосипедисты (а теперь и прочие обладатели СПМ), а также «подснежники». Abw.by cпросил у читателей, что они думают по поводу весенних дорог и «старых-новых» участников дорожного движения. Наибольшую активность проявили именно мотоциклисты, но сперва – мнение опытного автомобилиста.

Качество дорог – это большая проблема

Иван: «Весной активно езжу на автомобиле. Когда под колесами сухой асфальт, могу чуть быстрее заходить в повороты, совершать более резкие маневры, чем зимой. Но при этом помню о нескольких моментах. Зимние шины обычно меняю только в мае, и при активной езде на сухом асфальте весной просто изнашивается резина, а автомобиль управляется хуже. Поэтому стараюсь на «зиме» не дубасить.

Весенние дороги отличаются от покрытий в другие сезоны: повышенная ямочность, долго остается песок и даже крошка от щебня. В основном этот мусор лежит вдоль обочин, но встречается и на «ездовых» участках дорог. Можно легко поскользнуться даже на автомобиле, например, неожиданно продлить тормозной путь.

С мотоциклистами своя история. В этом сезоне уже была ситуация, когда ехал по кольцевой, возник затор, скорость снизилась, начал расслабляться – и вдруг резко в междурядье проскочил мотоциклист. Скажу честно: его появление для меня стало неожиданностью. За зиму в принципе отвыкаешь, что есть такой тип участников дорожного движения, нужно перестраиваться. А еще весной становится больше велосипедистов, моноколесников и прочих самокатчиков – и за ними тоже нужно следить.

«Подснежники»? Неуверенные водители встречаются в любую пору года, не сказал бы, что весной их намного больше. Другое дело, что на загородных дорогах в целом трафик становится выше, поэтому ситуация более напряженная, чем в другое время года.

Но гораздо большая проблема – это качество дорог по весне, в том числе наличие песка и грязи. Даже ямочный ремонт вызывает затруднения – это заторы, нужно лишний раз маневрировать. Особенно опасно, когда такие участки появляются без предварительного уведомления водителей, – хоп, и резко сужаются полосы, а там ремонт.

Вообще, на любых дорогах нельзя расслабляться, не только на весенних. Просто у каждой поры года своя специфика. Весной, например, едешь за город, а там гравийные дороги, грунтовые, особенно в лесу – они просто могут быть мягкими из-за воды, и в какой-то момент оказываешься в грязевой ловушке. Из-за руля не всегда можно верно оценить такое покрытие. Однажды я так попал: съехал с горки, которая вся в грязи, и благополучно застрял в низине. Вернуться никак, и вперед тоже не проехать. Минут 40-50 пришлось потратить, чтобы выбраться».

Громкий выхлоп не для того, чтобы нравиться

Артем: «Я на мотоцикле уже девятый год. Сезон открываю, когда плюс 10-15 и светит солнышко. Как правило, стало теплее – просто выкатываешься оценить ситуацию и сам не замечаешь, как ездишь с парой друзей по городу.

По весне ездить не всегда сложно, но есть нюансы. Например, асфальт не так сильно прогревается, песок на дороге после зимы – им наши дороги обильно посыпают. Песок на повороте – это 90 процентов «скользячка». Безусловно, и ям больше, при разгоне легче «воблу» поймать – это когда теряется пятно контакта у переднего колеса и начинает кидать из стороны в сторону. Удержать мотоцикл очень сложно.

Замечаю, что за зиму автомобилисты отвыкают от мотоциклистов. Поэтому для меня громкий выхлоп – это единственный вариант предупредить, что я сзади или сбоку. Громкий звук – это не для того, чтобы девочкам понравиться. Знаю, что шум мешает, простите, но в потоке по-другому никак. При езде на мотоцикле всегда нужно быть в тонусе.

Люди просто не видят нас. Мы для них «хрустики», «безмозглые» и т.д., но только не равноправные участники дорожного движения. Мотоцикл – самое травмоопасное транспортное средство, при любом падении есть последствия для организма. Автомобиль во многом прощает ошибки, а мотоцикл – нет.

Хотя я понимаю критику в адрес мотоциклистов. Я и сам был новичком когда-то, но нынешняя молодежь – это что-то. Например, много кто может не поприветствовать, не остановиться на обочине, если видят, что у человека есть проблемы с мотоциклом. Классика – купить в качестве первого мотоцикл с литровым мотором и показывать «удаль». Как правило, заканчивается это слезами матери, которая оформила кредит, чтобы купить сыну этот мотоцикл. А экипировка? Могут спокойно ездить в шортах, без перчаток и даже без шлема. Не понимают, что при падении без экипировки «скользячка» стирает колени и локти об асфальт как наждак. Можно просто остаться инвалидом».

Принцип «с двух сторон баррикады»

Максим: «Если автомобилист сам является мотоциклистом, то каждый маневр будет обдуман по принципу «с двух сторон баррикады». Не создам ли я помех мотоциклисту? Может быть, его тут пропустить? Но многие, даже при том же перестроении, делают так: включили поворотник – и хорошо, если включили! – начали перестраиваться. И хорошо, если при этом мимолетно глянули в зеркало! Считаю, именно поэтому мотоциклисту нужно ехать на 5-10 километров в час больше скорости потока, чтобы не оставаться в «слепой» зоне».

Если «слепой», то и КАМАЗ не увидишь, не то что мотоцикл

Артем: «Весной я езжу и на автомобиле, и на мотоцикле. Естественно, все зависит от погоды – понятно, что в сильный дождь на двух колесах не поедешь. Уже нет такой мании, как у первосезонника, что нужно во что бы то ни стало ехать на мотоцикле. Если надо перевезти какой-то груз, то опять-таки выбираю автомобиль.

Тем не менее весной чаще езжу все-таки на мотоцикле. После зимы привыкание к нему быстрое, хотя в этом году у меня свой нюанс – после нескольких сезонов с 550-кубовым Kawasaki обновился до 1100-кубового BMW. По внимательности не скажу, что весной есть какая-то разница с другими порами года. Считаю, что за всем подряд все равно не уследишь. Я сконцентрирован за рулем настолько, насколько в принципе могу, причем независимо от того, на мотоцикле я или в автомобиле, ночью или днем, плотный поток или нет.

Замечают ли автомобилисты мотоциклистов весной? Мне кажется, тут тоже нет привязки ко времени года. Кто «слепой», тот и КАМАЗ не увидит, не то что мотоцикл. Вот за такими водителями как раз и нужно следить на дороге. Могу сказать и как автомобилист, и как мотоциклист, что какой-то особенной разницы в потоке не вижу. За восемь лет в седле не было такого, чтобы кто-то вот прямо совсем не увидел и дело дошло до чего-то страшного. Возможно, потому, что я слежу за действиями других водителей и стараюсь ездить аккуратно. Наверное, на автомобиле бывал в каких-то опасных ситуациях даже чаще, чем на мотоцикле.

Единственное, что напрягает, – это пролеты на красный, особенно не глядя. Замечаю, что в Минске это уже стало модным. Перед нашим разговором видел, как человек поворачивал налево на потухшую стрелку. И если в машине есть хоть какой-то шанс выжить при встрече с таким «проскочуном», то на мотоцикле это может закончиться фатально.

Действительно, весной на дороге опасно, очень много песка, который остался после зимы. На центральных улицах может быть «чистенько и порядочек», а местами вопросы есть до сих пор. Например, во дворе на Востоке, где я живу, песка очень много. Стертая разметка не так страшна, особенно днем, но вот в дождь… В Минске последние несколько лет не раз менялась организация движения на некоторых улицах, старую разметку снимали, новую наносили. В дождь бывает непонятно, по какой из них ехать, потому что следы еще остались – полос на дороге будто бы становится вдвое больше! На Лынькова так, например.

Не сильно обратил внимание на ямы в этом сезоне. Ощущение, будто ничего не изменилось по сравнению с осенью, например, на Кальварийской, Хоружей, Богдановича, Широкой, Калиновского. Большинство из этих улиц недалеко от центра, поэтому там все хорошо.

Стереотип «мотоциклист должен ехать быстрее потока»? Сложно сказать, согласен я или нет. Поток банально не всегда можно объехать из-за его плотности. Идеальный вариант – это быстро отъехать на светофоре ото всех, не превышая разрешенную скорость, и катить одному. Это по определению самый безопасный вариант. На ходу в междурядье я не лезу – как раз таки в подобных случаях могут не заметить тебя, а можно и самому вскочить в ямку. Обычно объезжаю поток, когда он останавливается на светофоре, занимаю место перед машинами. Хотя у многих это вызывает непонятный гнев – могут поджать, не пустить или потом специально догнать и опередить.

А вот прямоток я точно не одобряю. Даже у байкеров от него голова болит! Когда еду за рулем автомобиля и слышу сзади гул прямотока, это очень сильно путает – с какой стороны этот «снаряд» прилетит? Тут главное – не дергать «баранкой». А если поворот впереди? Это очень опасно, это отвлекает автомобилистов от дороги. К счастью, на моем мотоцикле тихий штатный выхлоп.

В теории я сам «подснежник», потому что на машине зимой стараюсь не ездить, жаль ее мучить солями. Дедушек-дачников вижу разве что в пятницу вечером, когда на дорогах коллапс. «Подснежников» по возможности стараюсь объезжать за несколько полос, потому что ожидать от них можно всякого. Правило «трех Д» тут святое.

Самое опасное на дороге что весной, что в другое время года – это скорость. Главное – сохранять голову за рулем, особенно на мотоцикле. Нужно сторониться грузовиков, дачников, не лезть никому под колеса и стараться заранее замечать тех, кто ведет себя на дороге не совсем адекватно».

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