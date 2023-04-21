«Стекла разобьем, дорогу перегородим, но вы здесь работать не будете» 3 21.04.2023, 10:25

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В минском «спальнике» планируют открыть похоронное бюро, люди против.

«Предотвратим катастрофу, чтобы наши дети не росли под звуки похоронных маршей», — такими пугающими надписями пестрят подъезды нескольких высоток на улице Матусевича, пишет onliner.by. Жители волнуются уже пару месяцев: в здании напротив вот-вот заработает ритуальное бюро, а у них даже не спросили, хотят они того или нет. «Нам придется ежедневно смотреть из окон на траурные шествия», — переживают люди и собирают подписи против, попутно призывая чиновников во всем разобраться. Подозревают, что на той стороне улицы творится нечто незаконное. А в это время за стенами будущей «похоронки» происходит не меньшая драма: ее владелец набрал серьезных долгов, чтобы запустить первый в жизни бизнес, а теперь не знает, как быть. Если открыться ему так и не дадут, все пропало.

Сцена 1. Люди негодуют

С жителями Домбровки мы встречаемся в непредсказуемое время, когда апрель зачем-то демонстрирует свой не по-весеннему жесткий характер. На тротуарах еще лежит снег, люди нет-нет да поеживаются от холода. Правда, кровь внутри возмущенных горожан бурлит так сильно, что никакая погода не может остудить их пыл.

— Мы не хотим каждый день лицезреть из окон похоронные процессии! — выражает общее настроение женщина в желтой куртке. — Я если вижу на картинке гроб, мне уже страшно спать одной, а тут — реальность!

Слухи о том, что в одноэтажке на другой стороне улицы собираются открыть ритуальную службу, впервые поползли еще год назад. В здании, долгое время использовавшемся как СТО, нежданно-негаданно замаячили строители, началась реконструкция. Из разговоров с рабочими стало понятно, что помещения готовят к проведению разнообразных траурных процедур: хранения и бальзамирования тел, прощания с умершим и т. д.

Косвенно их слова подтверждало случайно найденное в интернете объявление о сдаче недвижимости в долгосрочную аренду (на минуточку, почти за 8000 рублей в месяц).

«Хорошо подойдёт для размещения оптового или розничного магазина любой направленности, сферы услуг, образования, медицины, ритуальных услуг с полным циклом», — говорится в рекламе.

Жители Домбровки не растерялись и направили запрос в администрацию Фрунзенского района с просьбой пояснить, что же все-таки происходит по адресу Матусевича, 33/3. Чиновники успокоили: назначение у недвижимости сугубо торговое, так что после окончания ремонтных работ использовать его будут только как магазин.

Минчане успокоились, вскоре затихла и сама стройка. Но в феврале этого года она возобновилась.

— Открыть бы какой-нибудь детский центр, тренажерный зал. Люди сказали бы спасибо. Нам же предлагают существовать в атмосфере вечного траура. А ведь всего в нескольких километрах, на улице Ольшевского, уже есть огромный ритуальный комплекс — зачем нужен еще один? — вторят друг другу недовольные голоса.

Белорусы стали собирать подписи против нового специфического заведения — по их словам, с нескольких домов набралось около 500. А наиболее активные сходили на прием к главе районной администрации.

— Оказалось, он не в курсе ситуации. Пообещал разобраться, но ответ мы до сих пор не получили, — утверждают горожане.

Им не дают покоя несколько вопросов. Может ли в принципе похоронное бюро располагаться в здании, не предназначенном для оказания подобных услуг? А если это возможно, получил ли нынешний арендатор хоть какое-то разрешение? И почему никто не спросил людей, что они думают о таком нетривиальном соседстве.

— В некоторых квартирах окна выходят только на одну сторону. Получается, им остается только наблюдать за вереницами катафалков? Я 20 лет продаю недвижимость, и ко мне уже подходят с вопросом «Сколько будет стоить мое жилье? Я хочу переехать». А я не могу сказать им ничего утешительного: как только рядом открывается подобное заведение, цены заметно падают, — говорит еще одна женщина.

По словам местных жителей, место для будущей «похоронки» выбрано оживленное. Мимо проложены велосипедная и пешеходная дорожки, там часто гуляют люди, в том числе с детьми. Рядом дачный магазин, «Евроопт», бизнес-центр, кафе «Время есть» и бар Billie Jean. Владелец обоих заведений от происходящего не в восторге.

— Это же центральная улица, ну какие ритуальные услуги? Это как минимум неэстетично. Давайте на проспекте Победителей еще их откроем! Такие вещи нужно где-то в сторонке организовывать, в каком-нибудь переулке, — считает собственник. — Я пока не думал, как это скажется на бизнесе. Но вы только представьте картину: рядом с кафе носят гробы. Некрасиво!

Сцена 2. Предприниматель тревожится

Чтобы узнать мнение второй стороны, мы решили отыскать собственника здания. Несмотря на слухи о его неуловимости, это оказалось не так сложно: его контакты нашлись на сайте kartoteka.by. Правда, разговор у нас сразу не задался. Всю ответственность владелец переложил на арендатора, сказав, что именно он занимался всеми согласованиями. Однако ни названия организации, ни номера телефона ее учредителя назвать не смог, бросив короткое «Даже не вспомню сейчас».

И все-таки этот звонок принес свои результаты: человек, арендующий помещения на Матусевича, сам вышел на связь с журналистами и попросил о личной встрече. С Константином (имя изменено по просьбе героя) мы увиделись в холле того самого скандально известного здания. Именно здесь должен был заработать магазин ритуальных принадлежностей. Истинное предназначение с виду обычной комнаты выдает надпись «Те, кого мы любим, будут жить вечно в наших сердцах» и одинокий гроб, притаившийся в углу. А вот соседнее помещение, где планировались прощальные церемонии, уже приобрело свою конечную форму: постамент, накрытый бархатом, выставленные в ряд офисные стулья, пара подсвечников, картина с ангелами на стене…

— Я обычный человек, не бизнесмен. До этого всю жизнь работал в найме. Примерно год назад решился на запуск собственного дела. Заинтересовался похоронными услугами, досконально изучил эту сферу. Понял, что в Минске практически нет бюро с полным комплексом процедур (от подготовки умершего до организации прощания) для тех людей, чьи родственники скончались дома. Да, есть государственный КБО, который забирает умершего из квартиры, но везет он его сначала в крематорий, где тело приводят в порядок. А вот чтобы все было сразу в одном месте, такого я не видел, — объясняет Константин.

Мужчина занялся поисками подходящего здания, но это оказалось не так просто. Наконец ему подвернулся объект на Матусевича. Свой заезд, несколько входов с разных сторон, отдельные комнаты — идеальное попадание. А все потому, что предыдущий арендатор тоже собирался организовать тут похоронный бизнес. Но до конца реконструкцию не довел, так как уехал из страны.

— Мне понравилось, что сооружение стоит в отдалении от ближайших многоэтажек — примерно в 120 метрах. Для сравнения, ритуальная служба на улице Кульман находится всего в 15 метрах от жилой застройки, а на Ольшевского — в 26 метрах. В законодательстве в принципе не прописаны требования к расположению: главное, чтобы похоронное бюро не находилось в обычном доме.

Но прежде чем подписать договор аренды, Константин обратился за юридической консультацией: мало ли что-то упустил?

— Я знал, что данная недвижимость предназначена для специализированной розничной торговли. Поэтому мне было важно разобраться, нужно ли какое-то дополнительное разрешение, чтобы разместить там не только магазин, но и другие похоронные услуги. Специалист объяснил мне, что в соответствии с Декретом №7 помещения можно использовать не только по назначению, указанному в документах (эту же информацию мне позже подтвердили и в администрации Фрунзенского района, и в Министерстве архитектуры и строительства). Видимо, этим законом хотели облегчить жизнь предпринимателям, ведь заново все оформить не так просто. Все, что мне оставалось, — это зарегистрироваться в торговом реестре и реестре бытовых услуг, что я и выполнил.

В феврале начинающий бизнесмен таки арендовал здание аж на 5 лет и приступил к чистовой отделке. Стартовать планировал в апреле или мае, как вдруг неожиданно для самого себя узнал, что жильцы домов напротив собирают подписи, чтобы помешать его замыслам.

— На одном из подъездов я увидел объявление странного содержания. Автор сравнивал открытие ритуальной службы с катастрофой: мол, район ждут бесконечные траурные процессии (хотя они могут проходить далеко не каждый день), по улице будут возить трупы, а дети будут расти под звуки похоронных маршей. Я испытал шок: еще не начал работать, а люди уже жалуются, сами не зная на что!

Константин уверяет: он предпринял исключительные меры, чтобы посторонние, проходя мимо, не наблюдали за чужими трагедиями.

— Я полностью осознавал чувствительность и даже болезненность этого вопроса для окружающих, поэтому затонировал стекла и повесил рольшторы, организовал подъезд машин так, чтобы не было видно ни тела, ни гроба, ни даже венков. Все это будет происходить внутри. Я несколько раз объяснял все это и председателю ТС, и другим интересующимся, но это не помогло. В конце концов мне поступили угрозы: «Стекла разобьем, дорогу перегородим, но вы здесь работать не будете». Даже больше скажу: кто-то уже пытался вскрыть дверь… Хорошо, что не получилось.

Минчанин признается, что такая бурная реакция стала для него полной неожиданностью.

— Смерть — это ведь часть человеческого существования, от нее никуда не денешься. Недавно пенсионеры приходили, шутили, что они наши первые клиенты. Священники из церкви, что стоит неподалеку, тоже обеими руками за. Мне кажется, нет более логичного места для похоронной службы, как возле храма. Тем более на этой стороне только промзона, коммерческие объекты и никаких жилых домов.

Тем не менее предприниматель был абсолютно уверен, что закон на его стороне, а значит, и районная администрация тоже. Каково же было его разочарование, когда он получил весьма неутешительное письмо. В нем сказано, что Константин может открыть в здании только магазин.

— Якобы остальные услуги нарушают права и интересы граждан. Какие именно, мне не разъяснили. Насколько я знаю, все они содержатся в Конституции, и мне непонятно, на что посягает мой бизнес — на свободу личности или, может, на неприкосновенность жилища?

По мнению собеседника, открывать одну лишь торговую точку площадью 50 «квадратов», снимая при этом все 200, невыгодно. Особенно если ежемесячная арендная плата тянет на стоимость бюджетного авто.

— Единственный вариант — сдать остальные помещения в субаренду тем, кто изготавливает памятники, ограды и т. д. Но в таком случае я не могу гарантировать, что вся эта атрибутика не будет выставлена на улицу. Тогда местным придется ежедневно лицезреть то, чего они видеть не хотели.

Пока что Константин находится в полной растерянности: он уволился с работы, взял взаймы довольно большую сумму денег — в данный момент уже и непонятно, как ее отдавать.

— Если бы я знал, что меня ждет, никогда бы во все это не ввязался. Возможно, люди думают, что я какой-то наглый бизнесмен, готовый идти по головам, но они ошибаются. Я тут и директор, и бухгалтер, и администратор, и продавец, и дворник. Зарплату себе не плачу. Даже прибыль толком не просчитывал. Просто так сложились обстоятельства — пришлось рискнуть. А теперь я не знаю, как кормить двоих детей.

Сцена 3. Чиновники разбираются

Onlíner также направил официальный запрос в администрацию Фрунзенского района, но ответа пока не последовало. Пока приведем некоторые цитаты из интервью главы администрации Сергея Штруднева, которое он не так давно дал телеканалу СТВ.

— Изначально это было СТО. Затем здание было выкуплено и зарегистрировано как торговый объект. На сегодняшний день собственник заключил договор с организацией, которая собирается оказывать ритуальные услуги. К нам обратились жильцы прилегающих домов с жалобой: они не хотят видеть рядом с собой похоронное бюро. Произошел скандал между предпринимателем и людьми.

Мы разобрались в ситуации. Действительно идет переоборудование помещений не только под магазин: есть и холодильная камера, зал для прощаний. Я считаю, что кроме продажи каких-то принадлежностей для похорон в здании быть ничего не должно. Нельзя превращать район в бюро ритуальных услуг. У нас на улице Ольшевского есть специализированный комбинат, который имеет соответствующую техническую базу, квалифицированных сотрудников и готов оказать любую помощь в данном вопросе.

А люди в Домбровке должны жить спокойно, без всяких эмоциональных потрясений. Не должны они ежедневно видеть похоронные процессии. Уже есть одно установленное государством место. Все заинтересованные лица найдут, как туда добраться, я уверен.

Я проговорил все нюансы с данным предпринимателем: прежде чем все это делать, он должен быть учитывать мнение населения, проживающего рядом. И оно будет учитываться. Мы вынесем предписание о запрете на оказание таких услуг, как уход за умершим и прощание, в этом здании.

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