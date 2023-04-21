Возле Южной Кореи загорелось российское судно 21.04.2023, 10:25

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Есть пострадавшие и пропавшие без вести.

У побережья Южной Кореи вспыхнуло российское рыболовное судно. На его борту находились 25 граждан РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на южнокорейское издание Yonhap.

По данным издания, судно весом 769 тонн перевозило 100 тонн морепродуктов. В водах у юго-восточного побережья Южной Кореи на корабле вспыхнул пожар.

На спасение российских моряков отправилась береговая охрана Южной Кореи. Спасатели эвакуировали 21 человека, 19 не пострадали. Еще двое получили легкие травмы.

Четверо российских моряков считаются пропавшими без вести. Поиски продолжаются, спасатели привлекли корабли Военно-морских сил Кореи.

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