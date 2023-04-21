Как очистить кухню от жира за пару минут

Как очистить кухню от жира за пару минут1
- 21.04.2023, 10:29
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Лайфхак для домохозяек.
Коварный кухонный гарнитур может удивить пятнами и налетом уже на следующий день после генеральной уборки.
«Апостроф» делится бабушкиной хитростью о том, как отмыть кухонные шкафчики от липкого жира за пять минут.
Чтобы облегчить уборку на кухне, нужно приготовить простой волшебный раствор из доступных ингредиентов. Таким средством пользовались еще бабушки и мамы.
Хозяйственное коричневое мыло натрите на терке и разведите с водой. В результате получился мутный мыльный раствор. Губкой, смоченной в нем, нужно протереть загрязненные поверхности и сверху засыпать содой.
Через пять-десять минут можно смыть нанесенную смесь влажной тряпкой и затем насухо протереть. Кухня не только будет без пятен, но и удивит блеском. Кроме того, важно взять за правило протирать поверхности сразу же после загрязнений. Тогда процесс уборки будет куда быстрее и приятнее.