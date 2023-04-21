«Здесь есть все, что нужно, и нет ничего лишнего» 21.04.2023, 10:42

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Как семья за год преобразила заброшенную хату у Березины.

Иногда не человек выбирает дом, а дом человека. Заросшую хату около леса в деревне Полянки пытались купить несколько человек, но довести дело до сделки получилось лишь у Андрея и Джульетты. Местечко настолько приглянулось владельцам, что мужчина даже пошел работать лесником. За год семья сделала в хате ремонт, очистила участок и превратила обычный сарай в баню. На всё про всё они потратили 7 тысяч долларов. Realt.by рассказал, что у них получилось и показал, какое красивое место есть рядом.

Дом Андрея и Джульетты стоит в самом начале деревни Полянки Бобруйского района. Его местоположение — мечта интроверта, ведь ближайший сосед с двух сторон — лес. Ребята с тремя детьми живут в частном доме в Бобруйске, который находится рядом с речкой. Но настоящий отдых, считают, возможен только в деревне, где дома гармонично сосуществуют с природой и порой являются их частью. Поиском деревенской хаты они занялись три года назад. Сперва думали найти что-то в местечках, откуда родом бабушка и дедушка Андрея, но одна деревня была слишком большая, а вторая практически стерта, не осталось даже таблички с названием.

— Стали искать возле города, в районах, что нам нравились. Я сразу вспомнил про это место, так как несколько раз был здесь по работе. Объездили все деревни и в итоге наткнулись на этот домик. Он стоял на отшибе, заросший кустами и без входных дверей. Внутри не было нескольких половых досок, все ценное уже вынесли. При этом, жизнь в нем не затухла — стены были крепкими, — рассказывает мужчина.

В общем ребята решили попробовать найти владельца, очевидно, заброшенного дома. Встретили одного местного, спросили продается ли у них в деревне что-то, но тот не знал. А эту хату зарослях даже одобрил, сказал, что он семье идеально подойдет, так как там одна наследница. Точных контактов мужчина не знал, указал лишь имя и приблизительный адрес. Андрей и Джульетта отправились в путь на поиски некой Ольги, но никого не нашли

— Наследница выпивала, поэтому договориться с ней было очень тяжело. Мы назначали время поездки к нотариусу, а та приезжала подшофе. Куда в таком состоянии идти? Мы поняли, что восстанавливать кучу документов с ней будет сложно, поэтому договорились оформить доверенность, чтобы этим занимались мы. Даже это удалось сделать только с третьего раза: пришлось привезти ее к себе и дать выспаться, чтобы она трезвая поехала к юристу.

Ребята рассказывают, что позже помощник председателя сказал семье, что они не первые, кто хотел прикупить этот дом. Но единственные, кому удалось довести дело до конца. До этого никто так и не смог застать девушку в трезвом состоянии.

Вместе со всеми документами хата с участком обошлись супругам в тысячу долларов.

— Дом 1968 года постройки. За столько лет он не просел. Было очевидно, что его возводил хозяйственный человек. Проводка сделана как по лазерному уровню, хотя о таком тогда даже не знали. Внутри потолки и стены были в обоях в три слоя. Самая тяжелая работа была отодрать их с балок. Пришлось шлифовать болгаркой. Не меньше сил ушло и на то, чтобы убрать территорию, что заросла вишнями. Все делали практически в ручную с друзьями и сыновьями. Один раз вызвали трактор, чтобы очистить все около дома.

Супруги сразу решили, что современного ремонта тут не будет. Цель была максимально восстановить старину этого места. Даже три доски, которых не хватало на полу, были привезены из другого деревенского дома. Не поменяли ребята и окна, хотя зимой они все-таки продуваются. Но этот недостаток не перебивает ту красоту, которую мороз рисует на стеклах. Такие картины на стеклопакетах не получаются, уверяет Джульетта.

Необычную фактуру имеют стены дома. Когда отодрали обои, увидели, что за ними скрыта вполне хорошая глиняная штукатурка. Ее решили оставить. К тому же летом, когда на улице душно и сухо, глина отдает влагу, поэтому внутри находиться очень комфортно. А трещины на стенах создают естественный рисунок, который делает их нескучными.

— Единственное, что сделано чужими руками — это печка, которую собирали из старого кирпича предыдущей хранительницы тепла. Имеющаяся здесь русская печь уже не давала нужного количества тепла. Я насмотрел в интернете разные варианты и выбрал тот, что решал несколько важных вопросов. Во-первых, у нас не было места где поставить душ и туалет, поэтому большая часть печи была снесена и освободила зону под санузел. Во-вторых, печка сейчас служит перегородкой между санузлом и комнатой. И там и там всегда тепло.

Из-за ремонта Андрею частенько приходилось приезжать в дом, бывать в окрестностях. Местные края очень живописные, поэтому не удивительно, что бывший фотограф не смог остаться к ним равнодушным. Да и вряд ли Березина — самая длинная река в Беларуси может кого-то оставить без эмоций.

— Природу я очень люблю, поэтому подумал, почему бы наблюдение за ней не связать с работой. Пошел и устроился местным лесником. Два года я следил за лесом и параллельно приводил все в порядок в хате. Это и послужило назвать нашу усадьбу домиком лесника, — с улыбкой говорит Андрей.

Если техническая часть легла на плечи супруга, то за уют отвечала Джульетта.

— Коврики взяли у мамы Андрея. Ей они достались еще от бабушки. Кровати ездили искали по объявлениям. Настоящим раритетом здесь является шкаф, который мы покрасили, оставив потертости, чтобы гости видели, какого он был цвета изначально.

Нашел новое место и старый проигрыватель. Вместе с ним перебралась в дом и отцовская коллекция пластинок. Новые мелодии частенько привозят постояльцы.

Потребовался год, чтобы дом приобрел тот вид, который имеет сейчас. Владельцы потратили около 6 тысяч долларов на его восстановление и усовершенствование.

— В перспективе хотим восстановить наличники. Увы, но некоторые фрагменты были утеряны. Внешне ничего не делали и делать не хотим. Смола, щели делают его особенным и непохожим на остальные строения. Возможно, придется переделать крышу, но точно не будем класть металлочерепицу. Она изменит его вид.

Супруги признаются, что после того, как стали сдавать дом гостям, в сезоны редко удавалось приехать отдохнуть самим. Многие приезжают попариться в бане, но после нее все равно остаются на ночь. Ни процедура, ни местность не дают уехать в тот же день, смеются ребята.

Кстати, баню супруги приобрели у своего соседа в городе. Тот использовал сруб как сарай. В итоге здесь есть парилка и комната отдыха, где даже можно полежать на соломе. Запах трав, что сушаться наверху, действуют мгновенно. Теперь понятно, почему гости не доходят до автомобиля.

Приобретение дома в конечном счете повлияло на всю семью. Старшие дети, которые, мягко говоря, были не в восторге от идеи родителей, ищут другие объекты для восстановления.

— Им тогда хотелось погулять с ровесниками, а не возиться в пыли и грязи. Говорили, что мы выжили из ума. Сейчас же с удовольствием приезжают в деревню. А вот для дочки здесь всегда было раздолье, — объясняет Андрей.

— На самом деле, все удивлялись, зачем нам этот деревенский дом, если сами живем в коттедже на берегу реки. Но здесь друга философия, — считает Джульетта.

— Здесь есть все, что нужно, и нет ничего лишнего — мой принцип по жизни в последнее время, а этот дом его отражает. Тут имеются вода, свет, туалет с душем, место, чтобы приготовить еду. Зачем этот огромный дом, как в городе, который убираешь два дня? Оказывается, 32 «квадрата» вполне хватает для того, чтобы чувствовать себя счастливыми.

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