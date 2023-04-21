Новояз провалов и неудач Телеграм-канал «СерпомПо»

21.04.2023, 10:45

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Словно древний языческий бог войны в образе мрачного бородатого Путина ступил на землю.

Хлопок (взрыв), возгорание (пожар), подтопление (наводнение), спецоперация (ну, понятно). Это известные примеры новояза российского начальства, суррогаты для сокрытия правды.

Вчера словарь пополнился. Минобороны сообщает: «20 апреля 2023 года … при выполнении полета самолета Су-34 Воздушно-космических сил над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса».

То есть, говоря нормальным языком – отбомбились по Белгороду. Но какой оборот найден – «нештатный сход авиационного боеприпаса»!

Слово «сход». Мы его встречали в сочетании «народный сход» - когда начальство стало запрещать митинги. Еще есть слово – «схождение». Как, например, «схождение благодатного огня». «На Белгород сошел боеприпас» - подхватывает пресса.

Начальство могло бы придать величия сообщению – «схождение авиационного боеприпаса». Словно древний языческий бог войны в образе мрачного бородатого Путина ступил на землю, окруженный молниями. Немного не туда ступил. Но он же Бог. Бывает.

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