«А я валюсь на диване, хочешь, научу тебя бездельничать?» 6 21.04.2023, 11:13

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Белоруска рассказала о специфике знакомств весной.

Весна — прекрасное время. Время возрождения, пора года, которая дает нам всем шанс начать все с нуля. Раскрыться, расцвести! Но нужно ли на самом деле ждать весну для того, чтобы изменить свою жизнь?

Говорят, что второй квартал года — идеальное время для любви, пишет Анна Чиж-Литаш для газеты «Звязда». С каждым днем я всё больше становлюсь реалисткой. Мечтания, фантазии тают, как мартовский снег. Но ведь так и есть. Задумайтесь, разве для того, чтобы влюбиться или строить отношения, нужна определенная пора года? Это то же самое, что начинать новую жизнь с понедельника.

Конечно, весна будоражит нас. Просыпаются новые чувства. Желание жить, дышать полной грудью усиливается.

Мне для новой жизни не нужен апрельский понедельник. Мне интересно жить и в снежном декабре, и в дождливом ноябре.

Больше всех весне радуются бездомные коты и мужчины. Первые — потому что, наконец, закончатся их холодные, голодные будни. Вторые — потому что, в отличие от деревьев, которые будут одеваться в листву, представительницы прекрасного пола начнут, наоборот, одежду сбрасывать. Какой красивой ни была бы ваша душа, ноги в тонких колготках гораздо привлекательней.

— Андрей, смотри на дорогу! — то и дело кричу я водителю на пути в командировку.

— Аня, это невозможно! Они начали раздеваться! Обожаю весну, — причмокивая, говорит он.

Следующий остаток дороги я контролирую, чтобы водитель контролировал дорогу, а не раздевал глазами бегущих по делам минчанок.

Первые возгласы мартовских котов я услышала в первые дни месяца, когда наконец кто-то вывесил солнце на небе. Они мерзко кричали у меня под окном. На этом их концерт не прекратился. В следующий раз я услышала их в трубке телефона и прочитала в сообщениях в мессенджерах и социальных сетях. Они атаковали стаей. Проснулись все: рыжие, полосатые, исхудавшие после зимы и домашние с идеальной шерстью. На горизонте замаячили и пропавшие год-полтора назад. Они мяукали мне в телефонных разговорах, напевая песни о моей красоте, мудрости и о желании увидеться со мной. Наибольшую активность проявляли домашние коты. Возможно, весенний теплый ветер продул им мозг, поэтому они временно забыли о своих жёнах-кошках. В принципе, он дует им в голову круглый год. Это, знаете, есть такая порода «кот-негодник». Он не привязан к дому, гуляет, где хочет, но потом всё равно, поджав хвост, вечером ползёт домой. С такими экземплярами у меня сейчас короткий разговор. Или я вообще с ними не разговариваю.

... Недавно вечером, снова вернувшись поздно с работы, сделав миллион домашних дел, побыв матерью, хозяйкой и женщиной, я наконец заварила заветный кофе и уселась в кресле перед окном. Задумалась о весне, мужчинах и жизни. Я взяла телефон и перечитала последнюю «смс» от мужчины, которому явно симпатизировала. По моему лицу проскользнула грустная улыбка.

— Что делаешь?

— Пришла с работы, готовлю ужин.

— А поздно чего так?

— Я много работаю.

— А я валюсь на диване. Хочешь, научу тебя бездельничать?

Я тяжело вздыхаю, отводя взгляд от телефона и разглядывая кухонный интерьер.

— Я дам тебе мастер-класс! Я профи в лежании и бездельничестве, — на экране снова появляется текст.

У меня создаётся впечатление, что для дальнейшего диалога моё присутствие необязательно. Он продолжает. Перескажу кратко. Он рассказывает, что после работы он любит лежать. С девушками на зиму отношения заморозил, лень за ними заезжать, возить куда-то. Лучше дома побыть. А сейчас весна наступает, и лежачий марафон можно поставить на паузу. Наверное, до осени. А потом опять лежать. Ну, это я уже домысливаю.

Мой совет: знакомиться с мужчинами весной опасно. Вам кажется, что он такой живой, энергичный и способен на ежедневные подвиги. Вы даже не догадываетесь, какой сюрприз вас ждёт осенью, когда он начнет окапываться и делать берлогу на вашем диване. И все. Дальше — осенне-зимняя спячка. И вы снова одна. Без любви, помощи и поддержки.

Хочу добавить одну важную мысль: слушайте, что говорят вам мужчины. Не идеализируйте их. Если он в первые дни знакомства говорит, что его досуг — диван, что спорт — это не его, что посуду он моет раз в неделю, да и сам посещает душ только по воскресеньям... Знайте — это правда! Мы, женский пол, допускаем тактическую ошибку: думаем, что он изменится рядом с нами, что это он так шутит. Он не шутит!

Но мы все равно вступаем в отношения и следующие за этим годы совместной жизни ненавидим его, пилим, пытаемся переделать. А ведь он сразу сказал вам правду. И был выбор: соглашаться на следующую встречу или удалить его номер из телефона и продолжать жить, веря, что однажды вы встретить того, кто так же, как и вы, любит жизнь и в золотом октябре, и в ледяном феврале.

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