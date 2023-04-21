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Взрыв российской авиабомбы в Белгороде: появились новые подробности

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  • 21.04.2023, 11:18
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Взрыв российской авиабомбы в Белгороде: появились новые подробности

Количество пострадавших выросло.

В результате падения российской авиационной бомбы в российском Белгороде ранены три человека. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 21 апреля сообщил в Telegram.

По его словам, после ночного взрыва госпитализирована еще одна пожилая женщина. Ранее сообщалось о двух пострадавших: одна женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести была доставлена в больницу, вторая, со ссадинами, от госпитализации отказалась.

Гладков написал, что из-за опасности обрушения все жители пятиэтажки, рядом с которой упала бомба, выселены. Их разместили в гостинице, некоторые уехали к родственникам. В районе взрыва необходим большой объем восстановительных работ коммуникаций и дорожного покрытия, сообщил губернатор.

«Тяжелые испытания выпали вчера вечером жителям Белгорода», – написал он.

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