Давай, до свидания! Александр Левченко

21.04.2023, 11:28

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Интересная деталь из биографии разрушает все мифы Путина.

Владимир Путин правит Россией 23 года. Он сравнивает себя с русскими царями и бывшими коммунистическими лидерами. Ему помогает Московский патриарх Кирилл, который вместе с партией власти начал распространять по стране иконы с изображением Путина.

Это просто возврат долга Путину за поддержку Кирилла, когда он был избран Патриархом Московским 15 лет назад. Интересно, что патриарх не является этническим русским, а принадлежит к оседлому автохтонному народу Ерзя, имеющему финно-угорское происхождение. Согласно официальной биографии Владимира Путина, его род происходит из Тверской области, где всегда жили финно-угорские племена Меря, также как и в регионе Москвы-реки, что на местном финно-венгерском языке означает «мутная вода». Бабушка и дедушка Владимира Путина переехали из Тверской области в Санкт-Петербург, где тоже всегда жили финно-угорские племена Ижора. Антропологически Путин полностью соответствует облику человека финно-угорского происхождения.

Если Путин сравнивает себя с царями, то следует знать, что царская семья Романовых правила в Московском государстве с 1613 года (в 1721 году оно получило новое название Россия), и все до 1917 г. В том году, во время Февральской буржуазной революции, династия Романовых была свергнута народом. И через один год в 1918 году большевики без суда и следствия убили всю императорскую семью. Через несколько лет большевики выиграли гражданскую войну и в 1922 году образовали новое государство — Советский Союз. Лидером большевиков был известный Владимир Ленин, сумевший убедить ряд народов бывшей империи присоединиться к советской федерации.

Дедушка Путина был поваром у высшего руководства большевистской партии. После смерти Ленина (в 1924 г.) выяснилось, что второй человек в партии, товарищ Троцкий, был предателем. Троцкий был очень популярен среди большевиков, поэтому против него был скован внутрипартийный заговор. Влиятельные партийцы Каменев, Зиновьев, Бухарин и Сталин свергли Троцкого, изгнали его из России, а затем убили (1940 г.). Но через несколько лет врагами и вредителями оказались сами товарищи Каменев, Зиновьев и Бухарин. Они по приказу Сталина были арестованы и расстреляны (в 1936 г.) бдительным начальником НКВД Ягодой. Чуть позже Ягода был арестован как вражеский агент, и новый глава НКВД, не менее бдительный товарищ Ежов, расстрелял его с благословения Сталина (1938 г.). Однако через некоторое время выяснилось, что и Ежов был не искренним большевиком, а обыкновенным предателем и вражеским агентом.

Вот почему товарищ Берия, как новый глава НКВД, арестовал и расстрелял Ежова (в 1940 г.) опять же по указанию Сталина. После смерти Сталина (1953 год), когда он, возможно, был задушен близкими однопартийцами, все поняли, что Берия тоже предатель. Именно поэтому маршал Жуков по настоянию Хрущева и влиятельных членов Политбюро арестовал Берию, также позже расстрелянного как предателя коммунистических идеалов. Но новый советский лидер Хрущев вскоре узнал, что Жуков был врагом и заговорщиком. Поэтому он сослал Жукова на Урал. А чуть позже выяснилось, что и сам Сталин враг, вредитель и предатель. А вместе с ним и большинство его Политбюро.

Покойного Сталина вынесли из мавзолея, а новые партийные лидеры во главе с Хрущевым разогнали сталинское Политбюро, в том числе и Шепилова, который тоже примкнул к предателям и подонкам. Прошло несколько лет, и выяснилось, что Хрущев был мошенником, авантюристом и врагом (1964 г.). И вот товарищ Брежнев отправил Хрущева в отставку. После смерти Брежнева (1982 г.) выяснилось, что и он был вредителем и причиной застоя. Потом были еще двое, которых никто не помнит, потому что они недолго находились на посту и сразу умерли. Это Андропов и Черненко. Но затем к власти пришел энергичный молодой Горбачев (в 1985 году). И оказалось, что вся Коммунистическая партия была группой вредителей и врагов. Политика тогда заключалась в том, что все должно быть исправлено немедленно. Потом СССР развалился. Это была самая большая геополитическая ошибка ХХ века, как позже сказал Владимир Путин.

Горбачев оказался врагом, предателем и агентом Запада, - говорит сейчас Владимир Путин. В 1991 году Горбачева сменил Борис Ельцин. В 1999 году Ельцин понял, что ему не следует ждать, пока кто-то потом объявит его врагом народа и подготовил себе политического преемника, главной обязанностью которого будет защита семьи Ельциных, ставшей богатой и влиятельной. Окружение Ельцина искало человека, который не был бы слишком амбициозен и которым можно было бы управлять из тени в течение длительного времени. Так что выбор пал на неприметного главу ФСБ Владимира Путина. И как окружение Ельцина впоследствии очень сожалело об этой ошибке с выбором. Это напоминало ситуацию с избранием нового московского царя в 1613 году. Тогда богатые, состоятельные и влиятельные люди Москвы решили, что новым царем целесообразно избрать тихого и скромного Михаила Романова.

Они думали, что еще долго будут управлять неприметным и нечестолюбивым Романовым. Но через шесть лет новый московский царь уже самостоятельно решал все вопросы государства. Владимиру Путину, в отличие от Михаила Романова, потребовалось всего шесть секунд, чтобы показать, что он бесспорный вожак. Вопрос только в том, закончит ли нынешний президент России так же, как и его предшественники, зная, как часто повторяется история…Нужно только помнить, что политический кумир Путина — кровожадный Сталин. Поэтому диктатор решил оставаться на посту пока его не задушит окружение или не вынесут вперед ногами, сказавши: «Путин, эй давай до свидания!».

Александр Левченко, obozrevatel.com

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