Сколько стоит один и тот же стиральный порошок в Беларуси и у соседей 21.04.2023, 11:45

Капсулы на скидке в Беларуси дороже, чем без скидки в Польше.

Портал Intex-press сравнил ценники на популярные капсулы и гели для стирки в сетевых магазинах бытовой химии и косметики четырех стран. Где закупаться порошками выгоднее, и кто может позволить себе больше?

В сетевых магазинах бытовой химии Беларуси и стран-соседок представлен большой выбор моющих средств. Однако, когда речь идет о сравнении одинаковых позиций, да еще и в четырех странах, совпадений удается отыскать не так уж и много. К примеру, сыпучие порошки одинаковых марок, которые бы одновременно присутствовали в нужных нам магазинах, не нашлось.

А гели и капсулы для стирки, как выяснилось, в Европе продаются не такими объемами, как в Беларуси и России. Поэтому, чтобы сравнить их стоимость, пришлось буквально считать каждую капсулу. Вот что получилось.

Капсулы на скидке в Беларуси дороже, чем без скидки в Польше

Популярные капсулы для стрики Persil одинакового вида и объема – 21 штука – были в продаже только в магазинах Беларуси и России.

В нашей стране и Литве они продавались по акции, поэтому и стоимость одной капсулы мы считали с учетом скидок.

Итак, в Беларуси одна капсула Persil со скидкой выходит 1,8 рубля. В Литве такая же капсула продавалась за 1,23 рубля.

В магазинах Польши и России акций на указанные капсулы не было, а их стоимость в пересчете на белорусские рубли вышла 1,55 и 1,71 рубля соответственно за штуку.

Если же говорить о стоимости целой упаковки, то в Беларуси она продавалась за 36,99 рубля (21 шт.), в Литве – за 27 рублей (22 шт.), в Польше – 27,9 рубля (18 шт.), в России – 35,9 рубля (21 шт.).

Жидкий порошок в Беларуси почти наполовину дороже, чем в России

Гель для стирки Ariel в магазинах Польши и Литвы продавался в объеме 880 мл, в России и Беларуси – 1040 мл. Поэтому, чтобы сравнить цены, нам пришлось высчитывать стоимость одного литра моющего средства.

В Беларуси и Литве, как и капсулы, гель был на скидке. У нас его стоимость составила 31,7 рубля за 1 литр, в Литве – 22,8 рубля.

В Польше литр геля стоил 19,4 рубля, в России – 20,9 рубля.

Если же говорить о стоимости одной бутылки моющего средства, то в Беларуси ее цена на акции была 32,99 рубля, в Литве – 20 рублей, в Польше – 17,1 рубля, в России – 21,7 рубля.

Сколько капсул для стирки могут купить жители четырех стран на среднюю зарплату?

Средняя заработная плата в Беларуси составляет 1687,8 рубля (последние официальные данные за февраль). На нее можно купить 938 капсул для стирки.

В России средний заработок чуть повыше – 56,2 тысячи российских рублей (2023 белорусских). И капсул в него помещается больше – 1183 штуки.

В Польше средняя зарплата составляет 6733 злотых (4700 белорусских рублей), в Литве – 1927 евро (6224 рубля). Среднестатистические жители этих стран на свою среднюю зарплату могут купить 3033 и 5071 капсул соответственно.

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