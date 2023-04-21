Москва запустила Лукашенко «ежа в штаны» 5 Валерий Карбалевич, «Свободные новости плюс»

21.04.2023, 12:00

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Валерий Карбалевич

Встреча с Пушилиным открыла ящик Пандоры.

В последние два года было много причин для ухудшения белорусско-украинских отношений. Особенно критическими стали первые дни начала войны, когда Россия начала наступление на Киев с территории Беларуси. Потом случилось много пограничных инцидентов, демонстративные передвижения воинских подразделений по обе стороны границы, что создавало взаимное напряжение и при желании могло быть использовано сторонами для разжигания конфликта. Всем памятна диверсия против российского самолета на аэродроме в Мачулищах, в которой, согласно официальной белорусской версии, был задействован украинский диверсант. Из-за этого Лукашенко назвал Зеленского «гнидой».

Но из-за всех конфликтных ситуаций Киев не отзывал своего посла из Беларуси. А вот теперь украинское руководство устроило дипломатический демарш. 19 апреля МИД Украины принял решение отозвать своего посла из Беларуси Игоря Кизима «для консультаций». Так прореагировал Киев на визит в Минск главы так называемой «ДНР» Дениса Пушилина, его встречу с Александром Лукашенко, оценив ее как «попытку легитимизации этого представителя российской оккупационной администрации в Донецке». То есть косвенное признание официальным Минском захваченных украинских территорий российскими оказалось для Киева более неприемлемым, чем даже использование Беларуси для нападения на Украину.

В заявлении МИД Украины подчеркивается, что Денис Пушилин «скрывается от украинского следствия за совершение тяжких преступлений и находится под украинскими и международными санкциями». То есть, с точки зрения официального Киева и западного сообщества, Лукашенко принял преступника.

Визит Пушилина, его встреча с Лукашенко стали важным показателем, свидетельствующим о степени зависимости о том, насколько он свободен в своих внешнеполитических действиях, активно обсуждается среди политиков и экспертов. И главным аргументом в пользу того, что у него есть определенная автономия, был факт: официальный Минск на уровне каких-либо законодательных актов не признал присоединение к России Крыма и четырех украинских областей. Также не признал независимость Абхазии и Южной Осетии. Поэтому оценка статуса этих территорий является в определенном смысле индикатором, маркером, политическим дозиметром, определяющим степень реальной независимости Беларуси от России. И, следовательно, в данном случае он наглядно показывает, как постепенно утекает белорусский суверенитет.

И здесь важно проследить развитие этого процесса во времени. Такая своеобразная дорожная карта сдачи суверенитета.

Глава самопровозглашенной «ДНР» Денис Пушилин приехал в Беларусь не впервые. Предыдущий раз это было 27 июля прошлого года. Но тогда он посетил только Брест, его уровень встреч был низким. Он встретился с заместителем председателя Брестского облисполкома Дмитрием Городецким, председателем Брестского городского «совета депутатов» Николаем Красовским. Белорусские государственные СМИ ничего не сообщали о визите. Об этой поездке общественность узнала от самого Пушилина, который сообщил о ней в своем Telegram-канале. Было такое почти демонстративное дистанцирование белорусского руководства от нежеланного гостя.

Прошло девять месяцев. 18 апреля Пушилин снова приезжает в Беларусь. И на этот раз Лукашенко встретился с ним, обсудил вопросы сотрудничества так называемой «ДНР» и Беларуси, пообещал всяческую помощь. Пушилин сообщил, что привел с собой «ряд советников, министров, которые теперь будут работать над этими вопросами в более практическом ключе».

Это не единственное грехопадение Лукашенко. Напомню, 28 сентября 2022 года он неожиданно посетил самопровозглашенную республику Абхазия, объявившую независимость в 2008 году. А 23 февраля этого года «президент» непризнанного полугосударственного образования Аслан Бжания приехал в Минск и был принят Лукашенко.

Таким образом, процесс коррозии белорусского суверенитета запущен, что теперь всем очевидно. Удивительно только, с каким ускорением он происходит.

Бывший советский лидер Никита Хрущев любил выражение: «запустить ежа в штаны». Кажется сейчас Москва запустила такого ежа в виде Дениса Пушилина. И хорошо просчитала ответную реакцию Украины.

Для Лукашенко это влечет за собой серьезные репутационные потери. Теперь, после визита Пушилина, всем стало ясно, что Москва ему выкрутила руки, его, как он любит говорить, «наклонили», зависимость лукашенковского режима от России сильно возросла. Конечно, на Западе репутация Лукашенко ниже плинтуса, там ему терять нечего. Но есть еще Восток, Юг, постсоветское пространство. Официальный Минск дорожит отношениями со странами этого региона. А там вопросы имиджа и репутации находятся под пристальным вниманием. Потому что понимают разницу между реальным правителем государства и местоблюстителем.

Кстати, Лукашенко все эти нюансы чувствует. И потому признание «ДНР» в качестве российского региона идет как-то ползуче, стыдливо, официальный Минск стремится максимально замаскировать этот процесс. Что было заметно и в ходе данной встречи.

Согласно российской версии, «ДНР» является частью территории РФ. И фактически Лукашенко, который принимает всех губернаторов России, принял Пушилина в качестве главы российского региона. Однако традиционная процедура была нарушена. Обычно на встрече Лукашенко с губернатором присутствуют посол России в Беларуси, госсекретарь «союзного государства» Беларуси и России, другие официальные лица. На этот раз Пушилин находился в «гордом» одиночестве. Иначе говоря, Лукашенко попытался так провести эту встречу с Пушилиным, чтобы со стороны было не до конца понятно, кого же он принимал у себя: то ли главу российского региона, то ли главу самопровозглашенной «республики» (удивительно, но по официальной российской версии эта область сохранила свое прежнее название — «ДНР») или еще кого-то. Но эти выверты, претензия на тонкую мимикрию мало кого убедили.

Однако встреча Лукашенко с Пушилиным будет иметь для него неприятные не только имиджевые, но и практические последствия. В первую очередь, в белорусско-украинских отношениях. Хотя, казалось бы, ниже им падать уже некуда. Однако оказывается, что есть.

Как уже отмечалось выше, первым итогом скандала стало решение украинского МИД отозвать своего посла из Беларуси «для консультаций». Можно предположить, что этим дело не ограничится, и Украина пойдет дальше. Речь идет о возможности и вероятности изменения тактики официального Киева в отношении Беларуси. Пока руководство Украины проводит политику, которую можно выразить словами: не раздражать, не провоцировать, не троллить Лукашенко. Ведь он может разозлиться и отправить свои войска воевать в Украину.

Но теперь Лукашенко сам перешел Рубикон. И вполне возможно, украинское руководство решит, что теперь у него руки развязаны. В итоге визит Пушилина в Беларусь может стать спусковым крючком, который приведет к изменению тактики Киева. Что будет иметь негативные последствия для официального Минска.

Давно ходили слухи, которые злые языки выдавали за правду, будто Украина лоббирует в структурах ЕС решение не включать Беларусь в новые пакеты санкций, чтобы не злить Лукашенко. И действительно, Беларусь не фигурировала в последних трех санкционных пакетах Евросоюза.

Но сейчас Украина может лоббировать совсем другой, противоположный кейс по отношению к Беларуси, ратовать за введение новых санкций. И вполне возможно, они могут последовать.

Более того, ответ Киева в этом случае был бы симметричным. Лукашенко признает одиозного лидера сепаратистов, преступника, с точки зрения украинского законодательства. А Зеленский мог бы принять главного оппонента белорусского диктатора. Зеркальный ответ. Какие могут быть претензии со стороны Минска?

Таким образом, теплая встреча Лукашенко с Пушилиным может открыть ящик Пандоры в белорусско-украинских отношениях.

Валерий Карбалевич, «Свободные новости плюс»

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