«Повезло снять гостиницу за 20 евро у самого моря» 2 21.04.2023, 12:04

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Как белорусы на «Ладе» проехали по Европе более 7000 километров.

Белорусы любят путешествовать и открывать для себя что-то новое. Машина в этом плане становится отличным выбором: ты сам решаешь, куда ехать, что смотреть, где останавливаться. Правда, важно, чтобы техника не подвела, а рядом были надежные спутники. Кто-то считает, что такие путешествия стоят очень дорого, но наши читатели убеждают: при должном планировании поездка выйдет очень бюджетной. Newgrodno.by рассказывает историю Егора из Гомеля, который вместе с другом проехал на «Ладе Веста» по Европе 7 000 км и смог уложиться в адекватную сумму.

«Мы оба работаем дальнобойщиками, поэтому проблем с визами не было. Ну а раз есть возможность, то почему бы не устроить себе увлекательное приключение?», — говорит молодой человек.

Кстати, в поездку они отправились на не самой типичной для Европы машине. Егор решил поехать на своей «Лада Веста». Машина, признается он, до этого год отработала в такси, правда, все обслуживание проходила только у официальных дилеров.

«Поэтому по технической части в пути никаких проблем не было. Машина не подвела. Один минус – отсутствие кондиционера. Ехали летом, температура поднималась до +40, поэтому было жарковато», — улыбается молодой человек.

На топливе удалось экономить. Ведь на машине была установлено газовое оборудование под пропан-бутан.

В планах у друзей была Италия. Стартовали в тур через Брест. И первое «приключение» — 13 часов на границе с Польшей.

Впрочем, дальше остановки только по плану. Первая – Прага, на которую отвели целый день. Дальше «бросок» по трассам до Италии.

«Ночевали чаще всего в машине или в палатке. Места находили без проблем. В Италии в Римини повезло снять гостиницу за 20 евро за ночь у самого моря», — рассказывают путешественники.

Питались, признаются они, в основном в кафешках. Хотя с собой в машину брали и плитку, но готовили на ней всего пару раз. Самый дорогой обед – в центре Венеции. Паста обошлась в 30 евро.

После Венеции и Римини молодые люди посетили Сан-Марино. В карликовой стране они закупились сувенирами из кожи. Дальше был план спуститься в самый низ «итальянского сапога», но по дороге путешественники передумали и свернули в сторону Неаполя.

По пути побывали в горах в заброшенной после землетрясения деревушке, а затем оказались в Помпеях, поднялись на Везувий. Дальше маршрут проходил через Рим, конечно, с посещением Ватикана, Пизу и Флоренцию. Не забыли путешественники заглянуть и в музей Ламборгини.

«Хотели еще посетить Доломитовые Альпы, но сил не осталось», — рассказывает Егор. Возможно, молодые люди оставили немного нераскрытых достопримечательностей на другой раз.

А теперь подытожим поездку в цифрах. Успели посетить 5 стран! Проехали почти 7 100 километров! А что по деньгам? «На все ушло по 720 евро с носа», — утверждают путешественники.

«Лада», по их словам, к дальним поездкам подходит. «На этом «Жигуле» ездили еще в Грузию. А летом планируем отправиться в Норвегию», — делится планами Егор.

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