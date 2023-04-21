Данилов объяснил, зачем россияне разбомбили Белгород 4 21.04.2023, 12:07

4,904

Алексей Данилов

Секретарь СНБО прокомментировал версию Минобороны РФ о «схождении боеприпаса».

Обстреливая Белгород, Кремль пытается еще больше устрашить население России и таким образом нагнетает эскалацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова.

«Белгород. Российская оккупационная армия продолжает провокационные обстрелы собственных городов с целью устрашения гражданского населения и нагнетания эскалации», - пишет он.

По словам Данилова, только предоставление Украине дальнобойного оружия позволит локализовать источник российских провокаций на этапе планирования и подготовки к пуску.

Напомним, вечером 20 апреля в российском Белгороде раздались мощные взрывы, а местные жители опубликовали в сети фото большой воронки.

Позже Минобороны РФ признало, что российская авиация якобы случайно сбросила на Белгород бомбу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».