Данилов объяснил, зачем россияне разбомбили Белгород

Данилов объяснил, зачем россияне разбомбили Белгород4
- 21.04.2023, 12:07
- 4,904
Секретарь СНБО прокомментировал версию Минобороны РФ о «схождении боеприпаса».
Обстреливая Белгород, Кремль пытается еще больше устрашить население России и таким образом нагнетает эскалацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова.
«Белгород. Российская оккупационная армия продолжает провокационные обстрелы собственных городов с целью устрашения гражданского населения и нагнетания эскалации», - пишет он.
По словам Данилова, только предоставление Украине дальнобойного оружия позволит локализовать источник российских провокаций на этапе планирования и подготовки к пуску.
Напомним, вечером 20 апреля в российском Белгороде раздались мощные взрывы, а местные жители опубликовали в сети фото большой воронки.
Позже Минобороны РФ признало, что российская авиация якобы случайно сбросила на Белгород бомбу.