«Если совсем не экономить, то хватит на 2-3 года» 21.04.2023, 12:17

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Айтишники рассказали, сколько смогут прожить на своих запасах.

Журналисты citydog.io спросили белорусских айтишников, на сколько им хватит финансовых запасов, если они вдруг останутся без работы. Ответы получились очень разными.

Наталья переехала в Америку 6 лет назад. Откладывает деньги с каждой зарплаты, а запасы делит на три части: на пенсию, на черный день и на покупку недвижимости. Говорит, что ежемесячно старается отложить около 30% от дохода, но не зацикливается на этом. Отдельно хранится «подушка безопасности» на 6 месяцев комфортной жизни. А еще есть деньги, которые куда-то вложены и которые можно легко (или не очень) оттуда достать.

– В этом году я съехалась с бойфрендом, и теперь значительную часть получается экономить на аренде квартиры. До этого я жила одна и платила в три раза больше, чем сейчас. Получается, что раньше за аренду я отдавала 30% своего дохода, а теперь только 10% – и для Штатов это очень маленький показатель. Обычно люди тратят на жилье 30–40%, а иногда и до 60% от зарплаты.

Сейчас я как раз осталась без работы. Если совсем не экономить, то моих запасов хватит на 2-3 года.

Если экономить все-таки придется, в первую очередь сократятся расходы на алкоголь, выходы в бары и рестораны. Потом буду покупать меньше (или вообще не покупать) одежды и каких-то предметов для дома. Следующим пунктом перестану путешествовать без оглядки и ходить на концерты – а я очень их люблю и хожу часто. Ну а дальше уже начнутся суровые меры и экономия в том, сколько я трачу на здоровье, массаж, хобби и обучение.

Максим переехал в Польшу полгода назад, и сейчас его финансовое положение не очень – в первую очередь из-за дорогой аренды жилья (в Беларуси парень жил в собственной квартире).

– Дома я откладывал деньги с каждой зарплаты – не фиксированную сумму, как получалось, но все-таки. После переезда я только в прошлом месяце вышел на более-менее нормальный уровень дохода, при котором можно было бы сотку-другую отложить. Но уже сейчас я знаю, что скоро буду уволен.

В теории, моих запасов хватит примерно на год. Если сократить расходы, то на два. Экономить буду в первую очередь на походах в заведения, развлечениях и поездках. Скорее всего оставлю только самые необходимые расходы: аренда, проезд и еда.

Алеся вместе со своим парнем переехала в Польшу 8 месяцев назад. Ребята живут без детей и домашних животных. Говорят, что до марта этого года деньги вообще не откладывали и жили без «подушки безопасности».

– Деньги, которые мы собирали на переезд, потратили в первый же месяц – еще пришлось и одалживать. Было очень много затрат: аренда жилья, оплата услуг риэлторов, кауция – все в сумме как аренда за 3 месяца.

С собой мы привезли только одежду и обувь на сезон, поэтому нужно было закупить еще и разных бытовых вещей в квартиру, в том числе и новую кровать и матрас, так как у меня проблемы с позвоночником, а после сна на том, что был в квартире изначально, очень болела спина. Позже еще купили себе телевизор и робот-пылесос.

Плюс с октября по февраль мы каждый месяц выбирались куда-нибудь в путешествие, на что тоже были немалые расходы. А вот уже в марте мы решили немного притормозить и начать собирать подушку безопасноти. Хотим откладывать деньги с каждой зарплаты – на новые путешествия и просто так. Подумываем о том, что через несколько лет можно взять ипотеку.

Я по своей натуре транжира, деньги у меня в руках долго не задерживаются, – добавляет Алеся. – Поэтому своей теории о том, как и сколько нужно откладывать, у меня нет. Парень в этом деле более ответственный, и в нашей паре обязанность следить за финансами выпала ему. Пока планируем откладвать минимум пятую часть нашего совместного дохода.

В случае, если вдруг мы оба останемся без работы прямо сейчас, то как бы сильно мы не экономили, денег нам хватит примерно на месяц. Если без зарплаты будет кто-то один, то придется, конечно, начать немного экономить. В первую очередь, будем урезать расходы на развлечения, походы в кафешки и хотелки, без которых можно прожить – например, новая дорогая настолка или дорой предмет гардероба.

При этом несмотря на ситуацию в IT сейчас, у нас обоих все достаточно стабильно. Поэтому о том, что кто-то может остаться без работы, сильно не переживаем.

Дмитрий переехал в Польшу больше года назад и живет один. Говорит, что деньги откладывает с каждой зарплаты. И сейчас их накопилось уже столько, что хватит на несколько лет вперед. Если совсем прижмет, то экономить начнет в первую очередь на путешествиях.

– Существует теория, что откладывать нужно максимально возможное количество финансов. А если хочется, чтобы капитал рос, то еще и инвестировать. Правда, пока нет собственного жилья, инвестировать не стоит – иначе можно остаться под мостом без штанов. А вот как при все при этом жить сегодняшним днем – вопрос, на который у меня нет ответа…

Что касается хранения, то деньги у Дмитрия «черти где»: наличные в разных местах, на счету в банке, в акциях, а какая-то часть вообще в машине (как вложение).

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