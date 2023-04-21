Столтенберг: Все страны НАТО согласились принять Украину в Альянс 7 21.04.2023, 12:24

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Йенс Столтенберг

Фото: Charter97.org

Заявление было сделано на авиабазе Рамштайн.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что входящие в Альянс страны договорились, что Украина станет членом организации. Об этом пишет Sky News.

Выступая перед встречей контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии, Столтенберг также заявил журналистам, что сейчас основное внимание уделяется тому, чтобы страна победила Россию.

После окончания войны с Россией Киев должен обладать «средствами сдерживания для предотвращения новых нападений», добавил генсек Североатлантического альянса.

Накануне посещая Киев Йенс Столтенберг также говорил, что «место Украины по праву — в НАТО».

— Мы сделаем это возможным, — заявил он.

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