Столтенберг: Все страны НАТО согласились принять Украину в Альянс

Столтенберг: Все страны НАТО согласились принять Украину в Альянс7
- 21.04.2023, 12:24
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Заявление было сделано на авиабазе Рамштайн.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что входящие в Альянс страны договорились, что Украина станет членом организации. Об этом пишет Sky News.
Выступая перед встречей контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии, Столтенберг также заявил журналистам, что сейчас основное внимание уделяется тому, чтобы страна победила Россию.
После окончания войны с Россией Киев должен обладать «средствами сдерживания для предотвращения новых нападений», добавил генсек Североатлантического альянса.
Накануне посещая Киев Йенс Столтенберг также говорил, что «место Украины по праву — в НАТО».
— Мы сделаем это возможным, — заявил он.