Колдуй бабка, колдуй дед 1 Андрей Окунь

21.04.2023, 12:32

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Фото: Getty Images

Много ли он может просчитать и предугадать?

Российское начальство никогда не умело планировать жизнь наперед. Все делалось по инерции и по наитию. Пруха или не пруха, везет или нет - это те субъективные условия, под которые и пляшем всей страной. Вот кажется кому-то, что план хорош в моменте, значит ему и будут следовать. По такому принципу и отправляли росгвардейцев со щитами и дубинками наводить порядок в Киеве в первые дни войны. До столицы они, понятное дело, не доехали, а разметались по полям на глазах у безразличных генералов.

Месяц - это максимум, который доступен их стратегическому мышлению, хотя думаю сейчас счет идет на недели, если не на дни. Есть один абстрактный вектор: «Идем к победе!» - А как идем, куда идем, это решим по ходу пьесы.

Примеров можно приводить множество, ведь российское начальство наошибалось в Украине вдоволь. Чего стоит только разгром под Угледаром, в котором российская армия потеряла танковую колонну и множество людей. Тут, видимо, просто не поперло, а планировали, что попрет...

В России нет школы стратегического планирования. Все привыкли, что Система варится в хаосе и полностью зависит от воли одного человека, а много ли он своим одиноким умом может просчитать и предугадать?

Поэтому когда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной заявляет, что вторую волну мобилизации в Кремле не обсуждают, что точной даты прямой линии Путина сейчас нет, я думаю, он только частично лукавит. Просто варево хаоса не выплюнуло еще на поверхность решение, которое сформировалось благодаря удаче и стечению обстоятельств.

Российские власти делают вид, что все покрыто завесой тайны, хотя на самом деле сами до конца не понимают, что и когда случится. Надо дождаться, когда шаман стукнет в бубен и заработает древнее заклинание: «Колдуй бабка, колдуй дед, колдуй старенький медведь», - тогда и можно будет решать дела государственного масштаба.

Андрей Окунь, t.me

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