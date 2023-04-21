«Летающий» автомобиль из Белгорода вызвал ажиотаж в Сети 3 21.04.2023, 12:49

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Взрыв авиабомбы подбросил машину в воздух, как игрушку.

В результате детонации авиабомбы, сброшенной российским истребителем Су-34 на Белгород, припаркованная у дороги машина залетела на крышу расположенного рядом магазина.

Курьезный инцидент попал на видео одной из городских камер наблюдения, и был обнародован в соцсетях, пишет nv.ua.

На нем видно, что, упав с высоты, бомба пробила дорожное покрытие и застряла в земле, после чего произошел мощный взрыв, ударная волна от которого подбросила легковой автомобиль на несколько метров.

Белгород.

Прилёт российской авиабомбы и катапультирование автомобиля на крышу магазина.https://t.co/GS8CDm0po0 pic.twitter.com/Ln982DzMnA — Юрiй Мисягiн (@2uwmp) April 21, 2023

⚡️Белгородские спасатели и авто на крыше «Пятёрочки» 😁.



Тем временем #ВКС_РФ придумали себе новый слоган:



"ВКС РФ - бомбим свои города так, что машины от страха на крышу запрыгивают.#Belgorod #Белгород #шлепок pic.twitter.com/7VOlNoDfLW — Белгород новости (БНР News) (@belgorodnewsbnr) April 20, 2023

На месте взрыва образовалась огромная воронка.

По данным местных властей, в результате происшествия помимо, машин и городской инфраструктуры, пострадали несколько человек.

При этом, по замыслу российских захватчиков, упавшую в Белгороде бомбу хотели сбросить на Харьковскую область.

По данным экспертов, российские войска сбросили на Белгород бомбу ФАБ-500.

Напомним, именно ФАБ-500 россияне били по Драмтеатру в Мариуполе, убив там сотни гражданских. Повреждения там были более серьезными, чем в Белгороде.

Минобороны РФ неожиданно признало свою ответственность за удар по Белгороду. По версии россиян, якобы произошел «внештатный сход» авиабомбы с шасси Су-34 во время пролета над городом. Власти Белгорода сообщают о трех раненых гражданах, а также поврежденных зданиях и автомобилях.

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