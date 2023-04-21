Головоломка для настоящих детективов: найдите семь кошек на рисунке 2 21.04.2023, 12:54

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Эта задача заставит проявить всю свою внимательность.

Головоломки помогают тренировать остроту своего ума и внимательность. Но они принесут еще больше удовольствия, если придется иметь дело с милыми зверюшками. Такова следующая головоломка, которая предлагает найти семерых котов на рисунке.

Ограничений по времени для выполнения задания нет. Но стоит отметить, что некоторые котики спрятались очень ловко, поэтому найти их будет не так уж легко, пишет Mirror.

На рисунке изображены двое мужчин, которые добросовестно трудятся в саду и на огороде возле своего дома. Но кроме них там еще есть разные зверюшки – лисичка, белочка, бабочки и семеро котов. Но, в отличие от других животных, коты не собираются так просто показываться на глаза – они хорошо замаскировались и наблюдают за всем из своих укромных мест.

Часть хвостатых можно будет заметить быстрее, но остальная часть нашла для себя надежные места, где их не очень видно.

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