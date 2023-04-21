Российская пропаганда неожиданно заявила о провале войск РФ в Бахмуте 21.04.2023, 13:00

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Сменили методичку?

Российская пропаганда внезапно изменила риторику, говоря о «сражении» войск РФ за Бахмут на Донетчине. После заявлений советника главаря «ДНР», якобы оккупанты там «взяли ВСУ в окружение», росСМИ поспешили заверить, что это не так.

Журналисты РФ со ссылкой на военных отметили, что об окружении города не говорится. Неудачи российских войск подтвердили РИА «Новости», передает obozrevatel.com.

«Ни о каком полном окружении украинской группировки в Артемовске (так оккупанты называют Бахмут. – Ред.) речь пока не идет. По словам источника, сейчас идут ожесточенные бои в лесопосадках возле трассы, которая связывает город с Хромово», – написало росСМИ.

Примечательно, что оправдание пропагандистов последовало за сообщениями в этот же день от своих коллег. Еще утром 21 апреля росСМИ тиражировали заявления Яна Гагина – советника главаря ДНР» Дениса Пушилина.

Именно он дал российской пропаганде «наводку», мол ВС РФ «взяли в котел группировку ВСУ» в Бахмуте. Причем он заявил, что на дорогу между городом и Часовым Яром, по которой якобы шло снабжение ВСУ, «вышли» наемники ЧВК «Вагнер».

«Под контроль взято несколько сотен метров, что делает невозможным снабжение гарнизона. Таким образом, крышка котла, по сути, захлопнулась», – заявил Гагин.

Накануне же он утверждал, что Бахмут «полностью подконтролен» оккупантам, которые «освободили» около 90% территории. Тогда эти слова приспешника захватчиков опровергли в американском Институте изучения войны.

Сегодня в Бахмуте идут ожесточенные бои – Силы обороны Украины сдерживают нашествие российских оккупантов и не позволяют им закрепиться на новых позициях. ВС РФ используют привычную для себя тактику выжженной земли и просто сравнивают город с землей, сбрасывая авиабомбы.

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