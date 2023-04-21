Названо имя обезглавленного оккупантами бойца ВСУ 1 21.04.2023, 13:17

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Сергей Потоки

Запись казни велась на отобранный у него телефон.

11 апреля, мир облетело появилось видео того, как оккупанты обезглавили украинского военнопленного, 30-летнего Сергея Потоки с Закарпатья.

Именем погибшего украинского защитника поделилось венгерское издание Telex.

Сообщается, что у Сергея осталась жена, шестилетняя дочь и полуторагодовалый сын. Они жили в городе Виноградове в Закарпатье. Мужчина продавал овощи и фрукты на рынке, а позже пошел защищать Украину и воевал в Бахмуте.

Источники в правительстве Украины подтвердили информацию о том, что погибшим военным был Сергей Потоки.

По информации источника, оккупанты забрали телефон военного и записали все, что с ним делали, чтобы все могли видеть.

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