«Каждая вещь стоила 3,5 евро» 21.04.2023, 13:19

1,216

Какой гардероб у белорусок в эмиграции.

При переезде в Польшу Маша взяла с собой только базовые вещи, ее чемодан выполняет роль антресоли: в него складываются зимние вещи на летний сезон и наоборот. Света из Барселоны отмечает, что теплых вещей стало значительно меньше. В гардеробе треть одежды — от белорусских дизайнеров. Настасья в Словакию приехала с небольшим рюкзаком, где была любимая черные рубашка, брюки и юбка-карандаш, две майки и свитшот, расписанный белорусской художницей.

Для EX-PRESS.BY девушки распахнули свои гардеробные шкафы и показали, что носят в эмиграции.

Мария, Варшава:

— Первоначально я взяла с собой из дома только базовые вещи. Часть покупала уже в Варшаве, части моих вещей мне начинало не хватать — тогда кто-то их передавал. В целом благодаря этому у меня в гардеробе только те вещи, которые я ношу, — старые и неактуальные просто остались в Беларуси.

Так как я живу в маленькой комнате с маленьким шкафом — чемодан у меня играет роль антресоли. Складываются в него зимние вещи на летний сезон и наоборот.

Если говорить об изменении в моём стиле после переезда — думаю, он стал свободнее. Раньше я старалась одеваться более серьёзно, тщательно подбирая одежду, а сейчас выйти в джинсах и толстовке — в целом нормально для меня.

Девушка говорит, что в Варшаве все одеваются очень по-разному, но всегда огненно (даже если это самые простые вещи):

— Так что беру пример и сочетаю свободный стиль а-ля «надел первое, что выпало из шкафа» со стильными олдскульными вещами, которые вместе выглядят «вау!»

Светлана из Испании улыбается и говорит, что у нее в гардеробе стало меньше верхней одежды:

— Стиль не изменился, все осталось, как со времен, когда жила в Беларуси. Но определенно стало меньше зимней одежды. Предпочитаю одежду из массмаркета — Zara, Stradivarius, Pull and Bear, Bershka, Primark, Mango. В гардеробе 1/3 часть — из Беларуси от белорусских дизайнеров (kravez, moshe, more.suit, conte, serge и др), zarina и что-то из массмаркета.

В основном девушка сейчас носит платья, топы, майки, джинсы и шорты.

Настасья сейчас живет в Словакии. Из Беларуси она приехала с небольшим рюкзаком вещей, в котором были любимая черная рубашка, черные брюки, юбка-карандаш, пару маек и свитшот, расписанный белорусской художницей:

— На месте покупать не сильно хотела, так как с финансами сейчас не все хорошо. По приезде посетила местные секонд-хенды. Там нашла милый свитер, джинсы, красивую блузку и куртку Zara. Каждая вещь стоила 3,5 евро. Забавно, но знакомая купила точно такую же куртку за 140 рублей в Минске неделю назад. А моей уже ношенной два месяца.

Недавно белоруска была на своп-вечеринке, там прихватила себе шорты, брюки, черные легинсы, майки для дома, шикарный шарф и потрясающую юбку, которую планировала купить, жилетку и блузки. Подруга подарила бежевый свитшот и байку. Они абсолютно новые, и очень нравятся Настасье.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».