«Свой гамак под яблонями я ни на что не променяю» 21.04.2023, 13:31

фото: realt

Белорусы рассказали о преимуществах жизни за городом.

Квартира или дом? Город или деревня? Халвичный раф из ближайшей кофейни или укроп с собственного огорода? Эти вопросы породили немало споров. Издание realt.by опубликовало рассказы белорусов о преимуществах жизни за городом.

«Свой гамак под яблонями я ни на что не променяю»

Алеся, 33 года, живет в Атолино, 10 километров от МКАД:

— Этот дом (точнее, его часть) родители купили еще до моего рождения. За прошедшие годы наше жилье превратилось в двухэтажный коттедж. Сейчас это окраина Минска. Сюда ходят маршрутки и общественный транспорт. То есть добраться до магазинов или каких-то заведений можно без проблем. Когда я еще училась в университете, автобусы ходили редко, я была привязана к расписанию и не могла остаться на какую-то тусовку. Теперь с этим стало проще. Жизнь в квартире я не представляю. Во-первых, у нас несколько собак — здесь им полное раздолье. Во-вторых, ну как это — жарким летним вечером сидеть в четырех стенах? Нет, свой гамак под яблонями я ни на что не променяю.

«Всегда мечтала переехать в город»

Мария, 25 лет, живет в центре Минска:

— В детстве я жила в пригороде. Мне не нравилось весной и осенью шлепать по грязи, ездить в школу на специальном автобусе, на который нельзя опоздать, здороваться с каждым встречным, ведь он наверняка знает родителей или бабушку. Всегда мечтала переехать в город. И не жалею. С кайфом месяцами не выбираюсь из панелек, хожу в кофейни, на рынок, езжу на общественном транспорте и на велосипеде. Иногда выезжаю в деревню, чтобы надышаться свежим воздухом и поваляться в траве. Но быстро хочется обратно — в родные стены и ванную.

«Важно ощущение, что в любую минуту ты можешь рвануть на велике на озеро»

Олег, 34 года, живет недалеко от центра Минска:

— Разные исследования показывают, что квартиры в городе, как и загородные дома, выбирают не ради какого-то конкретного движа, прогулок, воздуха, а ради ощущения, что ты в любое время можешь погулять где-то в лесу или пойти в театр/кафе. По факту же люди, особенно давно живущие на одном месте, редко пользуются окружающими их благами. Не купаются каждый день в озере, не ходят в музеи, не гуляют по набережной. Насладиться всеми преимуществами места обычно мешает рутина. Получается, что людям важно не само место — а ощущение, что при желании в любую минуту можно рвануть на велике на озеро или сгонять в кафе в центре. Именно это ощущение и является ценностью. А вот туристы, наоборот, стараются по максимуму использовать преимущества локации, в которую попадают. Более того, они еще и завидуют местным жителям: мол, повезло, они же каждый день так живут.

«Работая в городе, дом полноценно использую только в выходные»

Дмитрий, 30 лет, живет в квартире, планирует купить дом в пригороде:

— Я думаю, что оптимальный вариант — это иметь и квартиру, и дом. Квартиру — для рутины, дом — для отдыха. Понятно, что квартира в городе — это шаговая доступность детских садов, школ, рабочих мест и всей инфраструктуры. Так, у меня есть знакомые, которые вроде и живут за городом, но полноценно проводят там только выходные дни. В будни из-за того, что дети ходят в школу, а взрослые — на работу, приходится либо всё время быть в дороге, либо использовать квартиру как перевалочный пункт. Зато в выходные и праздники свой дом — это спасение: свежий воздух, природа, отсутствие соседей, баня, шашлыки.

«В квартире нам уже не хватает воздуха»

Инна, 44 года, живет в доме рядом с Фаниполем, 15 километров от МКАД:

— Свой выбор в пользу собственного дома наша семья сделала еще 10 лет назад. Тогда мы купили участок и начали строительство. Сейчас у нас — дом и 15 соток с беседкой, летним бассейном, цветами, плодовыми деревьями и парой грядок. Не скажу, что это было легко. Все делали сами. Первоначально и дорог нормальных не было, и никакой инфраструктуры. Но постепенно поселок обжился и все наладилось. Дети учатся в Фаниполе, дорогу давно сделали, недалеко от нас открылся неплохой супермаркет. Так как мы с мужем оба работаем на удаленке (ежедневного присутствия на работе не требуется), то можем по максимуму наслаждаться загородной жизнью. Захотели — камин растопили, захотели — устроили пикник на улице. За эти годы мы уже так привыкли жить в большом доме, что в квартирах у родственников или знакомых чувствуем себя неуютно. Нет простора, нет выхода в сад, элементарно воздуха не хватает.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».