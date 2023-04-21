«В Белгороде собака укусила себя за хвост» 2 21.04.2023, 13:43

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У Зеленского отреагировали на авиаудар РФ по своему городу.

В погоне за уничтожением Украины Россия может уничтожить саму себя. Нельзя допустить, чтобы Украина проиграла в войне против ничтожной коррумпированной армии.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Этой ночью в Белгороде собака укусила себя за хвост: в погоне за уничтожением Украины Россия может уничтожить себя. С «пощечинами и аплодисментами». Нельзя допустить, чтобы объединенные силы Украины и союзников с передовыми технологиями и стандартами НАТО проиграли ничтожной коррумпированной советской армии», - пишет советник главы Офиса президента.

Напомним, вчера 20 апреля, в Белгороде раздался мощный взрыв. Позже выяснилось, что российская авиация сама якобы случайно сбросила на город бомбу.

Также в сеть попало полное видео взрыва в Белгороде.

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