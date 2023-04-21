«В Белгороде собака укусила себя за хвост»2
- 21.04.2023, 13:43
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У Зеленского отреагировали на авиаудар РФ по своему городу.
В погоне за уничтожением Украины Россия может уничтожить саму себя. Нельзя допустить, чтобы Украина проиграла в войне против ничтожной коррумпированной армии.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Этой ночью в Белгороде собака укусила себя за хвост: в погоне за уничтожением Украины Россия может уничтожить себя. С «пощечинами и аплодисментами». Нельзя допустить, чтобы объединенные силы Украины и союзников с передовыми технологиями и стандартами НАТО проиграли ничтожной коррумпированной советской армии», - пишет советник главы Офиса президента.
Напомним, вчера 20 апреля, в Белгороде раздался мощный взрыв. Позже выяснилось, что российская авиация сама якобы случайно сбросила на город бомбу.
Также в сеть попало полное видео взрыва в Белгороде.