Кукушка вылетела прочь из бункера 1 Саша Сотник

21.04.2023, 13:54

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Саша Сотник

Бегство россиян будет бурным.

После введения схематозного военного положения, в пещере подключили все передовые технологии для отлова перепуганных мохнатиков и отправки их на прожарку. К примеру, в Москве используется система видеонаблюдения, дабы определить место жительства призывников.

Военком Москвы Локтев полагает, что основная причина неявки граждан в военкомат — проживание не по месту регистрации, из-за чего хитрому мясу не удается вручить повестку на скотобойню. Сейчас этому вопросу уделяется большое внимание. «Тем более – с используемыми нами ресурсами, - плотоядно улыбнулся военком и добавил: - деваться им некуда».

Так что обложили вас, волосатики, со всех сторон. Добро пожаловать в реалити-шоу нашей скотобазы «Беги, петушок, беги!» Направо пойдешь – на фронт попадешь, налево гульнешь – за измену загремишь, а прямо на Кремль ломанешься – ФСОшники пристрелят. Но и это еще не все. Вам так весело было, когда у богатеньких соседей коровы дохли и свиньи кашляли, и вы чуть ли не плясали от той новости, что путлорогий главарь зверофермы дал бизнесу срок до октября – сдать бабло в общак. Ведь война требует денег. Но недолго Фрося танцевала. В разгар веселья нарисовался фашиствующий Вассерман и достал из кармана проект Закона, по которому двуногие, хранящие наличные в рублях и валюте в сумме свыше 1 млн руб., должны сообщить об этом налоговикам и объяснить происхождение средств. Иначе им грозит конфискация и штраф, в два раза превышающий сумму хранимых таким образом денег. Вот сам Вассерман – депутат, и ему доказывать происхождение своего бабла не обязательно. А вам, мохнорылым – сам пахан велел постричься «под ноль» и сдать шерсть по-доброму, пока на фарш не пустили. Время наступило лишайное и стригущее, на ходу подметки рвущее – вместе с конечностями.

А царь-крыса в это время тоже себя не берегла, рассекая всем туловищем по прифронтовым зонам. Путин посетил штабы своих войск на оккупированных территориях Украины перед большим контрнаступлением ВСУ. Это появление стало первым фронтовым визитом путлятины, которая раньше предпочитала шмыгать по руинам Мариуполя под покровом ночи. И вот животина осмелела, собрав остатки дерзости в чемоданчик, и предстала перед генералами – свежая и подмытая. И подарила генеральчикам иконостас с сатанинским намеком: молитесь и подыхайте, морды свинорылые. Причем, развернула складень со словами «Вот сейчас Пасха будет, да?» А ведь Пасха-то уже три дня как прошла, так что косматого лоха опять накормили консервой, заготовленной черт знает когда. Но важно даже не это, ибо лошью не впервой питаться информационной тухлятиной.

Здесь открытый намек: царь жертвоприношений желает – да пожирнее, да чтобы с кровью! По замыслу эта тайная блиц-вылазка должна была поднять боевой дух генералитета и старшего офицерского состава перед массовым забоем рашистского скота, да и сами обреченные пытались бодриться, но вонь из-под штанов выдавала напряжение. А царь им такой: «Не ссать, военные! Самому ссыкотно, но я же держусь!» - а они такие: «Да мы тоже держимся, кормилец, просто кирпичи сами из штанов бесконтрольно вываливаются – да так, что пяткам больно!» Вот и спикер сил обороны Украины Наталья Гуменюк подтверждает: на Херсонщине шерстяные расчесались гребенками, накурились благовониями и, переодевшись в чистое, приготовились к «жесту доброй воли». «Они обустраивают оборонительные рубежи, минируют все побережье на левом берегу Херсонской области, и уже даже запаслись гражданской одеждой и упаковали имущество, которое намародерили на юге», - уточнила Гуменюк. Так что бегство скотобазы будет бурным – внимательно следите за коричневыми линиями.

Другим «добровольческим жестом» стал отказ от проведения Армейских международных игр. За тринадцать с половиной месяцев войны рашистские вояки потеряли 10 055 единиц военной техники, так что в танковый биатлон играть особо нечем. Да и вообще: уровень тревоги в последнее время вырос настолько, что в Крыму и прифронтовых областях рашисты один за другим отказываются от проведения победобесных мероприятий. Потому что сирена уже подвывает в душе, и поджилки подрагивают. Даже Песков пока не в курсе, будет ли членоликий дед Побед участвовать в акции «Бессмертный полк» в этом году? А то знаете, как бывает? – идешь такой с дедом на палке, несешь, одухотворенно глядя вдаль, и тут тебя, аки камни с неба, настигают украинские беспилотники. А бывает еще хуже: сидишь в каком-нибудь офисе Москва-сити, пьешь утренний кофе, и тут к тебе влетает такой веселый рой беспилотников от ВСУ, что бодрящий Эспрессо ты уже в раю допиваешь. А ведь действительно: зачем бомбить Кремль и храм Василия Блаженного, уничтожая объекты всемирного наследия? Зачем уподобляться какому-нибудь ИГИЛу, когда можно весело и задорно расколошматить то, чем гордится лично Путин? Москва-Сити, например? Или средоточие путинской пропаганды – Останкинский шприц вместе с телецентром? Никакое ЮНЕСКО и слова не скажет, а человечество еще и поблагодарит. Но главным направлением удара, безусловно, станет Крым – ахиллесова пята Говноуста Таврического. Глава ГУР Кирилл Буданов подтверждает: ВСУ зайдут в Крым до конца весны. Значит, в мае крымские мамулечки испытают такой горячий экстаз, который сдвинет кремлевскую кукушку.

Система стоит на низком старте. В теневом курятнике приглушенно квохчут жирные наседки, не желающие попадать под милитаристский тесак. Судьи сосредоточенно бубнят приговорчики и рассаживают по столыпинским вагончикам последних пассажиров, которые по плану должны выйти несломленными героями на станции «Перезагрузка», которая уже скоро. Владимир Кара-Мурза, грезящий о свободной тюрьме под названием Россия, молодцевато запрыгивает в вагон поезда, который уже отбывает в будущее под свист и улюлюканье вонючей Z-общественности. Эта немытая масса даже и не догадывается, что ее пещера доживает последние дни, а первый петух уже прокукарекал голосом Пригожина о необходимости срочно завершать СВО. Второй может взвизгнуть по-соловьевски или даже пьяно промычать по-медведевски. Зато третий будет непосредственно тем, кто взлетит на самый верхний шесток фашистского курятника. Будет это Навальный или кто-то другой? – покажет время. И только царская кукушка заткнулась и вылетела прочь из бункера. Да и зачем ей куковать, если царь уже давно «ку-ку»?

Саша Сотник, sotnik-tv.com

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