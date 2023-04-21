Украинские десантники подбили из Javelin российский танк Т-90 с минным тралом

Украинские десантники подбили из Javelin российский танк Т-90 с минным тралом1
- 21.04.2023, 14:08
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Видеофакт.
Десантники 79-й бригады из ПТРК Javelin уничтожили вражеский танк Т-90, который с помощью специального оборудования пытался совершить проход через минное поле.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки десантников опубликована в соцсетях.
«Украинские десантники, обнаружили и точным пуском из ПТРК «Javelin» уничтожили вражеский Т-90 с минным тралом, пытавшимся осуществить проработку проходов в минных полях», - говорится в сообщении к видео.