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Украинские десантники подбили из Javelin российский танк Т-90 с минным тралом

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  • 21.04.2023, 14:08
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Украинские десантники подбили из Javelin российский танк Т-90 с минным тралом

Видеофакт.

Десантники 79-й бригады из ПТРК Javelin уничтожили вражеский танк Т-90, который с помощью специального оборудования пытался совершить проход через минное поле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки десантников опубликована в соцсетях.

«Украинские десантники, обнаружили и точным пуском из ПТРК «Javelin» уничтожили вражеский Т-90 с минным тралом, пытавшимся осуществить проработку проходов в минных полях», - говорится в сообщении к видео.

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