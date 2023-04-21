Украинские десантники подбили из Javelin российский танк Т-90 с минным тралом 1 21.04.2023, 14:08

1,488

Видеофакт.

Десантники 79-й бригады из ПТРК Javelin уничтожили вражеский танк Т-90, который с помощью специального оборудования пытался совершить проход через минное поле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки десантников опубликована в соцсетях.

«Украинские десантники, обнаружили и точным пуском из ПТРК «Javelin» уничтожили вражеский Т-90 с минным тралом, пытавшимся осуществить проработку проходов в минных полях», - говорится в сообщении к видео.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».