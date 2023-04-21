«Стараюсь в каждом видеть только положительные черты» 21.04.2023, 14:11

Что думают жители Варшавы о белорусах.

Политические репрессии в Беларуси и война в Украине спровоцировали огромный поток миграции, главным образом коснувшийся Польши. Не обошлось без взаимных обид, инцидентов ксенофобии и общей социальной напряженности, в условиях которой на одной территории вынуждены существовать три народа. Что теперь думают жители Варшавы о белорусах и поменялось ли их мнение? Журналист MOST вышел на улицы Варшавы, чтобы спросить об этом поляков.

Павел, 36 лет, стоматолог:

— К белорусам отношусь положительно. И белорусы, и украинцы сами дают работу полякам. Они обогащают нашу страну, с их помощью экономика Польши только развивается. Лукашенко и Путин? Ну, какое может быть к ним отношение? Они — сброд.

Клаудия, 34 года, артистка:

— Думаю, что если каждый [из приезжих — ред. MOST] живёт согласно общепринятым правилам и при этом всем нам хорошо и комфортно, то не имею с этим никаких проблем. Мне очень приятно наблюдать, как всем нам удаётся жить вместе и ладить, быть открытыми. Важно, чтобы каждый чувствовал чужие границы и был «для человека человеком». Насчёт работы — я думаю, что её хватит на всех. Мы должны уметь делиться тем, что имеем».

Барбара, 48 лет, домохозяйка:

— Я ко всем людям вокруг отношусь положительно и стараюсь в каждом видеть только положительные черты, не искать плохого. Я хорошо отношусь и к белорусам, и ко всем, кто живёт в Польше.

Розалия, 22 года, студентка:

— Ой-ой… Мне даже как-то сложно ответить! Если честно, не замечала, что белорусов здесь много! Тут как-то больше украинцев. Но и они мне не мешают. Ко всем отношусь нормально. Точно так же, как мы, поляки, выезжаем в другие страны, так и другие люди могут приезжать в Польшу. Насчёт работы — поляки сами очень ленивы и зачастую не хотят работать в тех местах, где сотрудники действительно нужны.

Дарек, 68 лет, охранник:

— Мне абсолютно всё равно, откуда человек родом. Я ко всем отношусь хорошо и сужу о каждом независимо от его происхождения. Потому что важен человек, а не его паспорт.

— Что Вы думаете насчет высказываний некоторых поляков, что белорусы приезжают и забирают работу?

— Мой сын работал в Англии — так что, у меня совершенно иное отношение к этому вопросу, чем у тех, кто так говорит. Не все из нас [поляков — ред. MOST] так считают.

— А как Вы относитесь к таким политикам как Лукашенко и Путин?

— Не хочу в это вмешиваться.

Йоанна, 19 лет, студентка:

— Я очень люблю белорусов, очень хорошо отношусь. Моим учителем в начальной школе был белорус — преподавал религию. У меня очень приятное впечатление и отношение к белорусам и Беларуси.

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