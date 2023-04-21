Военный эксперт о бомбардировке Белгорода: Такие модули изготавливаются в РФ кустарно и в большом количестве 21.04.2023, 14:18

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Продолжение следует.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко прокомментировал события в российском Белгороде, где вечером 20 апреля на перекрестке оживленных улиц упала и взорвалась авиабомба.

«Вообще не удивлен произошедшим. Поскольку неоднократно предупреждал россиян, радовавшихся применению этих бомб по территории Украины, что они будут падать и на их головы. Так оно и произошло и будет происходить», - отметил эксперт.

При этом Коваленко напомнил, как 12 марта 2023 в Кубышевском районе Донецка на головы местным жителям рухнула бомба ФАБ-500 M62 с российским модулем управления и коррекции, делающим из бомбы свободного падения подобие планирующей, корректируемой бомбы. Сам модуль в ходе этого инцидента приземлился в 500 метрах от бомбы.

«Данные модули изготавливаются кустарно, быстро и в большом количестве. Но из-за всего вышеперечисленного они ненадежные и нередко попросту разваливаются в воздухе. И то, что в Белгороде рухнула бомба, а буквально месяц назад в Донецке, заставляет задаться вопросом, а сколько рухнуло в полях и лесах? Но, что самое интересное в этой истории, это даже не то, что МО РФ в коем-то веке призналось, что они бомбят Белгород, и не то, что подтверждается факт низкого качества российских планирующих бомб, а то, что это мы даже еще ничего не начинали», - добавил Коваленко.

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