«Там всегда тачки в классном состоянии и с небольшим пробегом» 21.04.2023, 14:27

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Как сегодня работает привоз авто из Европы.

С момента введения указа о льготной растаможке в апреле 2019 года услуги перевозчиков автомобилей из Европы стали очень популярными. За четыре года спрос на свежие дизельные машины остается стабильным, av.by рассказал о тех, кто перевозит эти автомобили и о том, как это всё происходит. В этой статье вы узнаете о доходах, рисках, выборе транспорта и доступном ассортименте на аукционах.

«Пригнал, а потом продал подороже в бюджетном классе — так не работает»

Минчанин Леонид (имя изменено по просьбе собеседника) более пятнадцати лет занимается автомобилями, однако в сферу пригона иномарок из ЕС подался относительно недавно. Он не считает это занятие своим основным видом деятельности, отправляясь на европейские аукционы или по заказу знакомых, или по «велению сердца» (шутка, конечно). Мужчина утверждает, что ему интересно не столько привезти машину на продажу, сколько доставить на белорусскую «вторичку» любопытные (по его меркам) экземпляры.

— Какая сумма денег необходима, чтобы войти в этот бизнес — начать заниматься пригоном автомобилей из Европы?

— На самом деле всё зависит от того, какую машину рассматривать для покупки. Выбор достаточно большой! Наиболее адекватные предложения — это VW Golf VII или Seat Leon в простых комплектациях. У проходных автомобилей пробеги будут ближе к 200 тысячам километров, — рассказывает мужчина. — Чтобы купить такое авто, нужно иметь 13—14 тысяч долларов, а дальше смотреть по наличию подходящего лота.

— Наценка на такие автомобили в разы меньше, чем на премиальный сегмент. Поэтому принцип «купил — пригнал — продал — поехал за следующей классом выше» в бюджетном сегменте не работает. Маржинальность небольшая.

Приведём пример. Допустим, вы планируете доставить в страну 1,5-литровый Renault Megane с пробегом около 200 тысяч километров. Комплектация начальная, без излишеств, с МКПП — в общем, хотите машину подешевле. Без повреждений такая в Европе стоит от 7,5 до 10 тысяч евро (не считаем НДС, ведь он возвращается).

Стоимость брутто включает НДС (он различный в зависимости от страны ЕС), нетто — уже без налога

— Растаможка с льготой — €1 250, прочие сборы и платежи — ещё 360 евро. Затраты на доставку и предпродажную подготовку — пускай 600 евро (если не потребуется ТО или покупка покрышек). В итоге наиболее дешёвый вариант станет примерно в €9 700, а ведь ещё нужно заплатить «вешалке» около 460 евро.

На нашем рынке цена на самые бюджетные универсалы Megane не старше 2018 г. в. стартует (у физических лиц) с 12 000 долларов, или 11 150 евро, то есть чистый заработок в лучшем случае — тысяча евро. Вот и сами прикиньте: реально ли с такой маржей из следующей поездки привезти уже Renault Talisman или VW Passat — от €9 тысяч на площадках? Конечно, нет.

— Безусловно, есть и те, кто доставляет машины целыми автовозами. У них дело на потоке. Они могут инвестировать значительно бо́льшие суммы, получая условные 15—20 процентов от каждой поставки. Уверен, в Беларуси такие люди есть, однако я не располагаю подобным запасом денег, — признаётся наш герой. — В моём понимании указанные масштабы должны быть с официальным оформлением, а не через «вешалок». При данных объёмах тебя точно заметят.

— А как выглядит ваш формат работы?

— Я не торгую на аукционах. Не ищу машины из Бельгии, Нидерландов и Швеции, а привожу исключительно из Германии. Там предложения значительно дороже, но в то же время и состояние иномарок даже при 200—250 тысячах километров пробега лучше, чем у вариантов из Бельгии с километражом на 50—100 тысяч меньше. Исключения бывают, конечно. Но сам я иначе работать не пробовал, поэтому по классике обращаюсь к немецким площадкам.

— Ставлю перед собой цель не привезти машину подороже с большей маржинальной составляющей, а показать рынку любопытный и новый экземпляр! В этом мой основной интерес. Ну и когда ты везёшь эксклюзивный вариант, то априори можешь накрутить сильнее, разумеется, и заработать на этом.

— Вы упомянули, что покупка машин в каждой стране ЕС имеет свои особенности. Что за они?

— Пару раз меня просили посмотреть в Минске пригнанные из Нидерландов, Бельгии, Литвы или Польши иномарки. Объективно понимаешь, что состояние у них хуже, чем у «немок». Конечно, есть истории пригона хороших автомобилей из таких стран. Однако это скорее исключение, чем правило.

Мне вот очень нравятся машины из Швейцарии! На личном опыте убедился: там всегда тачки в классном состоянии и с небольшим пробегом. Правда, в этом государстве большинство граждан не желают работать с белорусами и россиянами. Даже если вам согласятся продать автомобиль, то, скорее всего, потребуется оплата по безналу: за «налик» редко прокатывает. В этом и состоит трудность, потому как счёт в местном банке простому перегонщику никто не откроет. Слышал, что есть и успешные истории пригона из Швейцарии, но у меня пока оттуда привезти машину не получилось.

— А вот из Швеции периодически на аукционы попадают или «утопленники», или «битки». Не исключено, что подобные авто могли появиться откуда-то ещё. То есть в Швеции иномарку отдают за копейки в другую страну, где перепродают белорусу.

Если брать Литву или Польшу, то там зачастую состояние автомобилей близко к такому, как на нашей «вторичке»: кузов может быть с сильной коррозией, а технически машина весьма «уставшая».

— Как проходит подбор подходящего автомобиля?

— Я пользуюсь mobile.de, где и выбираю иномарки. Активирую фильтры, чтобы сузить подборку объявлений. Как только нахожу интересные для меня варианты — звоню или пишу продавцу. Очень редко отвечают на русском — чаще слышишь немецкий или английский язык.

Первый вопрос — продадут ли в принципе машину белорусу. Половина отказывается из-за санкций или по политическим причинам. Кроме как за наличку, автомобиль в Германии перегонщик и не купит. Если есть знакомый немец, то он может помочь рассчитаться за иномарку, но в этом случае существует риск не вернуть НДС — 19%.

— Для вас кто-то осматривает машины на месте? Есть там специалисты по подбору?

— Нет, я сам отправляюсь в Германию, имея несколько объявлений в запасе. Бывало, что на месте машина оказывается далеко не в таком хорошем состоянии, как описывалось. Но чаще она с неверно указанной комплектацией или продавец совсем не торгуется. Тогда я беру билет на поезд и еду в другой город осматривать следующую иномарку. Используя скоростные поезда, два-три предложения за день реально изучить.

Да, в Германии есть автоподборщики. Их услуги в среднем стоят 500 евро, поэтому к ним белорусы не обращаются: банально дорого. Особенно когда машина стоит 8 000 евро. Возможно, дилетанту или далёкому от автотемы человеку это и понадобится. Но я не вижу большого смысла: сам всё подмечаю и могу понять, где меня способны обмануть.

— Назовите наиболее популярный сегмент авто из ЕС сегодня. И как правильно выбирать такую машину?

— Сам иногда задаюсь вопросом, почему на нашей «вторичке» каждое второе объявление с пометкой «два дня из Европы» — немецкий автомобиль с АКПП, да ещё и в максимальной комплектации. Пазл не складывается! Откуда они приехали?

Особенно если машина с небольшими цифрами на одометре (17—20 тысяч километров), а по цене — как на площадке в Германии! Подобное попросту невозможно. Уверен, что в данных случаях или смотан пробег, или были серьёзные повреждения в ДТП. Только так можно объяснить эту аномалию. А чтобы лучше понимать расценки на дизельных «европейцев», проехавших незначительное расстояние, можно предварительно заглянуть на профильные немецкие сайты — информация в открытом доступе. Легко всё сравнить и сделать выводы.

«Льготники сами называют суммы, за которые потом смогут отчитаться»

От обсуждения темы подбора автомобилей в диалоге с Леонидом переходим к не менее интересному вопросу — про «вешалок». Как находят таких людей и во сколько обходятся их услуги?

— Купить в Европе машину — это полдела! Нужно ещё отыскать тех, кто согласится оформить её на себя. Как их найти?

— Лично я занимаюсь этим через знакомых, потому что для меня суммы за автомобили ощутимые. Соответственно, нужно, чтобы человек был надёжным и проверенным. Интернет полнится историями, которые не очень хорошо заканчивались для перегонщиков. В общем, всё проходит через приятелей и родственников. Кто-то кого-то с кем-то сводит, и уже потом общаешься напрямую с «вешалкой».

В среднем льготники получают от $500 в зависимости от стоимости пригоняемого автомобиля и наглости самого человека. Я не застал времена, когда «вешалкам» платили по 200—300 у. е. К тому же всё равно иногда доплачиваешь тому, кто тебя с ними знакомит, поэтому в итоге выходит вышеназванная сумма.

— А как «вешалки» пытаются себя обезопасить? И учитывают ли это сами перегонщики? Очевидно, что есть граждане с льготами, которые ежегодно ввязываются в фиктивное оформление машины на себя. Но позволяет ли подобное их доход?

— В том-то и дело… Дешёвую иномарку можно пригонять на людей со средним достатком: однозначно на взрослого работающего человека с недвижимостью во владении.

Мне лично нравится работать с многодетными. В основном у них хорошие доходы — случись что, они сумеют отчитаться перед налоговой за автомобиль. А если это инвалид первой или второй группы, то лучше оформлять на него машину попроще.

— Зачастую льготники сами называют стоимость авто, которую реально могут себе позволить. Отсюда и пляшем. Скажу прямо: как они дальше закрывают эти расходы — меня уже не касается. Да и вопросов никогда не было. Люди обозначают, в какую сумму могут вписаться, а я от неё и отталкиваюсь.

Конечно, профессиональные «вешалки» существуют, но прямо об этом никто не говорит. Видимо, побаиваются. Мол, если можешь каждый год оформлять и продавать машину по закону — помалкивай и пользуйся. Сбываешь вторую — будь добр заполнить декларацию и уплатить налог.

«Немцы бывают нечестными, а выгодной продажу считаю от $3 000»

— Конкретно для вас успешная перепродажа машины из ЕС — это какая прибыль сверху?

— Какая прибыль… Было дело, что практически «в ноль» машины отдавались, — с грустью в голосе произносит Леонид. — Ну а так хорошая перепродажа — это когда от $3 000 с авто получается. Многие скажут, дескать, много приклеиваешь сверху… Но как иначе? Ехать в другую страну — это большой риск! Могут ограбить, провести… Немцы в принципе сейчас не очень честные! Пару раз обманывали крайне жёстко…

— Подобрать и доставить машину под ключ дешевле — стоит тысячу-полторы долларов. Возможно заработать и больше, если удачно поторгуешься с продавцом. Но в среднем расценки такие.

— Немцы — и мошенничество? Можете привести конкретный пример?

— Да легко! Самый простой — это «развод по-белорусски»: по телефону говорят одно, а приезжаешь на осмотр — комплектация отмеченной в объявлении не соответствует! Был случай, когда хотел купить Mini Cooper. Заявленное оснащение оказалось другим, поэтому решили посмотреть ещё один вариант в другом городе. Там предложение не устроило, и я вернулся назад.

Попросил хозяина проехаться на автомобиле — в ответ: «Nicht!» Мол, неисправны тормоза и нет техосмотра. И так я бесцельно накрутил 500 километров. Продавца хотелось обматерить! Но что толку? Немец на русском всё равно ничего не понимает.

— О расценках на услуги перегонщиков вы упомянули, а сколько времени обычно занимает доставка автомобиля?

— В среднем три-четыре дня. Я знаю таких перегонщиков, которые на потоке делают по десять ходок в Европу. Они как-то на границе берут электронную метку и доставляют машину на СВХ в Минск, где и растаможивают. В итоге пункты пропуска преодолевают за пару часов, когда, например, я могу зависнуть на сутки. На границе очень много авто растаможивают! Так эти перегонщики сильно экономят своё время.

Если ты везёшь машину на заказ, то всегда стараешься побыстрее доставить клиенту. Ведь тогда сразу рассчитались — и поехал дальше! Думаю, с запасом энергетиков можно уложиться и в двое суток. А при перепродаже спешка уже не так принципиальна: лучше лишний раз где-то переночевать, чтобы не попасть в ДТП и в принципе доехать.

— Вы уже упоминали про риски для перегонщиков. С чем лично вам приходилось сталкиваться?

— Так даже машина банально может сломаться! У меня такое было с VW Passat B8, причём случилось неожиданно: утром автомобиль просто не завёлся. На приборной панели — «ошибки», коробка дёргается, уходит в аварийный режим… Подключаю оборудование, чтобы узнать о причинах, а сделать при этом ничего не могу.

В Германии автосервисы работают весьма странно: там с ходу называют ценник от двух тысяч евро! Мол, только тогда мы начнём сразу работать. С запчастями возникают большие вопросы — прийти и купить на месте необходимый датчик не получится, как у нас в Беларуси. Все позиции заказные — даже обычные масляные или воздушные фильтры!

Пробовал взять новые шины — сказали ждать две-три недели. Благо работает eBay, на котором можно приобрести бэушные без волокиты.

На том «Пассате», кстати, кое-как добрался до следующего места ночлега. Утром подкурил аккумулятор — авто завелось нормально. Вопрос оказался в EGR, то есть ничего серьёзного — просто закоротило.

— Когда едешь по автобану на большой скорости, может произойти всякое. Дикое животное вряд ли выбежит, но камень из-под фуры запросто прилетит. Или колесо спустит. К примеру, однажды щебнем разбило лобовое стекло. Естественно, было очень обидно.

BMW продаются быстрее всего?

В ходе интервью с перегонщиком преступлением оказалось бы обойти тему изменения пробега. Такое количество машин с «взломанными» одометрами появляется на нашем вторичном рынке неспроста.

— Как часто заказчики сами просят скорректировать пробег?

— Я пока с таким не сталкивался. Знакомые рассказывают, что к ним приезжали российские подборщики и уточняли, где можно в Беларуси отмотать километраж, — отмечает Леонид. — Обидно, когда обманщики на рынке ставят маленькие значения, а по косвенным признакам сразу очевидно: машина едва ли не «труп» — какие там 100 тысяч, что даже муха не сидела?

Лично я не мотаю, поскольку не вижу в этом смысла. Приезжает покупатель за дорогой машиной — так он либо понимающий, либо заказывает специалиста. Стоять и краснеть перед людьми не хочется.

— А разве в Европе не бывает авто со скрученными пробегами?

— Чаще всего это в Польше и Литве. В Германии на законодательном уровне запрещено таким промышлять. Но я в любом случае проверяю машину полностью. Ставлю на то, что даже в ФРГ могу наткнуться на недобросовестного продавца. Как ни крути, а обманщиков и проходимцев везде хватает.

Можно своим оборудованием посмотреть по электронным блокам управления и проверить, сходятся ли показания с заявленными. Чаще всего скорректировать так, чтобы нигде не осталось истинной информации, сложно. Где-то она есть. Плюс ко всему глазами и руками проверяешь, как выглядят ремни, сиденья, подлокотник, ручка КПП, педали, лобовое стекло и фары. Кажется, мелочи, но они весьма важны!

Базами данных я очень редко пользуюсь, однако в них тоже хватает исчерпывающих сведений. В редких случаях обращаюсь к знакомым, работающим у дилера. За деньги по VIN-коду они просканируют любую базу.

— А как вы готовите автомобили к продаже?

— Иномарки, которые я возил из немецких автохаусов, уже были к ней подготовлены. Иногда попадались просто грязные авто, но мне самому становилось неприятно ехать на таком экземпляре, поэтому сразу заглядывал на мойку. 50 евро — и машинка чистенькая!

После того как въезжаю в Беларусь, стараюсь поддерживать чистоту в салоне. Слышал истории, что люди убирают матовость стёкол на фарах, полируют передки и проводят химчистку… Я делаю всё по минимуму, да и в моих авто это не нужно.

— Немцы редко обслуживают автомобили: законы там позволяют делать межсервисные интервалы до 30 тысяч километров. Если я пригоняю машину и какое-то время катаюсь на ней сам, то обязательно осуществляю ТО. Заменить фильтры, масло или тормозные колодки у нас просто и дёшево.

— Какие машины продаются быстрее всего?

— Думаю, что BMW, хотя сам никогда не возил модели этой марки. Откуда тогда такое предположение? Когда возвращаюсь домой и еду по Польше, то на иностранных номерах в основном встречаются BMW X3, X5 и «пятёрки».

Нет готового правила, что вот эта машина в такой-то комплектации быстро или выгодно реализуется, — всё зависит от случая. Бывало, везёшь из Европы крутую тачку — почти новую — с отличным пробегом и в состоянии «огонь». А она колом третью неделю стоит и вообще не продаётся! Но случалось, что за час находился покупатель — я не успевал даже лечь спать после дороги. Созвон, осмотр, и задаток уже получен.

— С популярными марками разобрались, а есть ли машины, которые вы обходите стороной?

— Сугубо моё предпочтение (оно может не соответствовать действительности или опыту других перегонщиков): я не люблю «французов». И хотя новые модели Renault и Peugeot сделаны добротно и выглядят красиво, как ни стараюсь, в процессе поиска «Пежо» всё равно перехожу на Audi. Что поделать, такие у меня критерии к выбору автомобиля.

— Выходит, вы не пригоняете автомобили, подстраиваясь под конъюнктуру рынка?

— Я придумал формулу для подходящего мне авто. В первую очередь — достойная комплектация, во-вторых — состояние и цена, ну и в-третьих — конкретная модель и марка. Примерно в таком порядке я фильтрую предложения о продаже. Если же выразиться проще, то выбираю то, что могу привезти в искомом бюджете и желаемом оснащении.

— А с какой моделью, пригнав её на перепродажу, точно не прогадаешь?

— Есть простое правило: ходовые марки — те, которых много. Открываете av.by и видите море свежих Audi, BMW и Renault. Выходит, их выгодно привозить, потому что они постоянно поступают на нашу «вторичку». Если точнее, то это Renault Talisman, Volvo XC60 и V90, Audi A4 и A6, Q5. Среди BMW — «пятёрки» и X5.

— Ну и последний вопрос: пригонять сегодня Renault Talisman и VW Passat — это моветон?

— Нет, конечно! Правда, я буду возить их только на заказ, — с улыбкой отвечает Леонид. — Но, выбирая между двумя этими моделями, я, пожалуй, отдам предпочтение «Пассату»: он и комфортнее, и снаружи смотрится получше.

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