«Здесь мы тратим довольно большие суммы на путешествия и развлечения» 21.04.2023, 14:59

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Как семья белорусов почти 20 лет живет в США.

Алеся Дворецкая живет в иммиграции уже около 20 лет. В Беларусь приезжает погостить к родным. Но Америку считает своим домом и перспективы видит именно в Нью-Йорке. Хотя говорит, что жизнь дорожает. Как живет, сколько зарабатывает и на что тратит деньги Алеся и её семья?

Алеся с семьей арендует квартиру в самом населенном районе Нью-Йорка – Бруклине, пишет «ГЧ». Они живут втроем: Алеся, её супруг Евгений и дочь Евангелина, которая учится в 7 классе.

Алеся рассказала, какой получают доход в месяц они с супругом, и на что тратится львиная доля из семейного бюджета.

Бизнес ведут, работая из дома

У семейной пары бизнес на Амазоне. Они торгуют CD и DVD дисками. Работают на «удалёнке» – из дома. По словам Алеси, за месяц зарабатывают от 4000 до 7000 долларов. Она пояснила, что всё зависит от продаж: когда дела идут хорошо, заработать получается больше. По американским меркам их семейный доход небольшой и на жизнь хотелось бы больше.

«По американским меркам зарабатываем мы немного. Поэтому у нас образовались долги по кредитным картам», – рассказала женщина.

Чтобы зарабатывать больше и получать стабильный заработок, муж Алеси окончил колледж и в настоящее время подыскивает работу программистом. Алеся тоже решила выйти на работу. Сказала, что дочь выросла – запросы тоже.

Есть ещё одна немаловажная причина.

«Хочется чаще летать в Беларусь, к родным. А билеты на самолет очень дорогие», — заметила Алеся.

И добавила:

«Это одна из причин, почему мы решили найти стабильную работу. Как раз стабильности в деньгах нам сейчас и не хватает. Чтобы знать, на какую сумму ежемесячно можем рассчитывать. В идеале – чтобы еще и откладывать на отдых и путешествия».

Коммуналка кошелек «оттягивает»

Накопить и купить собственное жильё в Америке нелегко. Стоит оно баснословно дорого. Некоторые иммигранты покупают недвижимость в ипотеку и потом годами выплачивают долг. Но многие снимают, как и семья Алеси. Семья снимает двухкомнатную квартиру за 1300 долларов в месяц.

«Мы по нью-йоркским меркам платим очень мало за аренду, потому что живем в этой квартире больше 10 лет. Нью-Йорк очень дорогой город. Многие наши соотечественники платят на порядок больше за съемное жилье», — пояснила женщина.

В эту сумму входит вода, мусор, отопление. Все остальные коммунальные платежи ложатся на плечи квартирантов. За газ ежемесячно уходит от 50 до 70 долларов. Но особенно затратная статья расходов – электричество. Зимой за свет семья платит около 80 долларов, в летнее время, когда стоит знойная погода и приходится включать кондиционер, сумма доходит до 120-150 долларов ежемесячно.

«Это довольно много. Мы работаем из дома, поэтому тратим много электричества», – сказала Алеся.

Немало приходится тратиться и на связь. На интернет ежемесячно уходит примерно 80 долларов. Мобильная связь обходится от 50 долларов на каждого члена семьи.

Необходимые траты и на общественный транспорт, так как в семье нет машины. Они ездят на метро. Одна поездка обходится в 3 доллара.

«Зато на машине мы здорово экономим, потому что у нас ее нет!» – пошутила Алеся. Именно поэтому им не приходится тратиться на страховку, парковку и бензин.

Дороже всего обходятся «советские» продукты

«С едой все сложно. Мне кажется, мы тратим на троих человек 1000 долларов в месяц», – сказала Алеся.

Она пояснила, что продукты подорожали за последние полгода.

«Например, яйца раньше стоили 3 доллара, то теперь иногда их и за 7 долларов продают», — рассказала женщина.

Большой кусок бюджета тратится на так называемые «русские продукты» — масло подсолнечное, майонез, глазированные сырки, соленые помидоры, сгущенка, гречка. А так как они привозные, то стоят дороже.

«Гречка, мне кажется, сейчас стоит около 6 долларов за упаковку. Вчера купила сырки самые дешевые за доллар. Сгущенка, наверное, 5 долларов. Масло меня вообще расстроило, я за бутылку отдала 6 долларов. Это из той оперы – сходила в магазин, ничего вроде не купила, но оставила 30 долларов», – поделилась впечатлениями белоруска.

В семье нет традиции закупаться на неделю, как делают это американцы. Нет машины, работают дома, поэтому ходят в магазин два раза в неделю.

«Средние наши траты в магазине американском от 50 до 100 долларов, — рассказала Алеся. – В ценах на овощи и фрукты разбег в ценах очень большой. В одном магазине клубника может стоить 1 доллар, а в другом – 5 долларов. Так что при покупке овощей и фруктов обхожу 2-3 магазина».

По её словам, дороже всего обходится красное мясо: за полкило 7-12 долларов.

Дешевле обходится куриное мясо. Килограмм грудки стоит около 4 долларов. Алеся обычно берет контейнер, это 6-8 долларов. Молоко стоит 4 доллара, хлеб самый дешевый около 3-4 долларов, картофель 1 кг тоже доллара 3-4. Яблоки полкило — 1,5 доллара, клубника за коробочку — 3 доллара, виноград за полкило – 2 доллара, бананы за полкило 75 центов. Перец и помидоры самые дорогие. Один болгарский перец может стоить больше доллара, а помидоры полкило — 1,4 доллара, а сейчас иногда и до 2 долларов цена доходит.

«Цены на продукты растут. В Америке к такому не привыкли. И все недовольны этим, ведь теперь на продукты приходится тратиться гораздо больше, чем раньше», – сказала Алеся.

Она также отметила, что в связи с подорожанием продуктов у них появилась новая привычка.

«В Америке люди отличаются от белорусов, которые более экономные. Здесь же мы выкидываем много продуктов, потому что купили много и не успели использовать. Раньше это считалось в порядке вещей. Но теперь надо привыкать к новым реалиям – покупать только то, что съешь», — говорит Алеся.

По её словам, чтобы сберечь семейный бюджет и меньше тратиться на продукты, теперь смотрят различные акции, покупаю со скидками.

«Это здорово помогает сэкономить. А еще готовим сами, дома, а не питаемся магазинными полуфабрикатами, как здесь принято. Экономия существенная», — поделилась белоруска.

На развлечениях не экономят

Семья не скупится на отдых и развлечения. Посещают различных аттракционы, парки, музеи, театры, кинотеатры, концерты и путешествуют по интересным местам в Америке. А также ходят в рестораны и бары.

Иногда берут машину напрокат и выезжают на природу на пикник.

Помимо этого, дважды в год устраивают себе небольшие каникулы и на 4 дня выезжают отдохнуть во Флориду.

В Беларусь тоже приезжают погостить. Муж Алеси Евгений в Беларусь ездит зимой – так дешевле. А она с ребенком ездит на родину через лето, потому что летать самолетом дорого.

Этим летом Алеся с Евангелиной также приезжали погостить к родным. Женщина говорит, что только на билеты на прямой самолет на двоих отдали 5000 долларов. А ведь еще и на жизнь и развлечения нужно было деньги прихватить.

«Мне кажется, у нас долги частично образовались из-за путешествий и вообще развлечений. На это мы денег не жалеем, тратим довольно большие суммы», – рассказала Алеся.

В семье считают, что эти траты оправданы. Ведь если постоянно экономить и во всем себе отказывать, то жизнь станет намного скучнее. А так побывали во многих интересных местах и получили массу позитивных впечатлений. А деньги можно заработать.

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