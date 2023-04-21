Литва впервые в истории отключается от российской энергосистемы 21.04.2023, 15:01

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Названо точное время знакового события.

Литва решила впервые в истории отключить свою энергосистему от российской. Тестовое отключение будет проведено в субботу, 22 апреля.

Об этом говорится в заявлении сетевого оператора страны Litgrid. «Впервые в истории энергосистема Литвы будет работать полностью независимо, поэтому мы ответственно подходим к подготовке к испытанию и будем готовы ко всем сценариям», — сказал гендиректор Lutgrid Рокас Масюлис. По его словам, литовские потребители не заметят отключения от российской энергосистемы.

Литва изолируется от российской сети на 10 часов: с 11 утра до 9 вечера по местному времени. В этот промежуток республика полностью оборвет все энергетические связи с Москвой и будет полагаться исключительно на собственные источники энергии и импорт из Швеции и Польши.

В ходе испытаний доступ к российскому электричеству, проходящему через Литву, потеряет Калининградская область, пишет Bloomberg. Чтобы иметь возможность работать независимо от действий Литвы и избежать перебоев, «Интер РАО» заранее увеличила энергетические мощности в российском эксклаве.

Ранее Литва, Латвия и Эстония отказались от поставок российского ископаемого топлива, но историческая зависимость от поставок электричества — наиболее сложная проблема для стран Балтии.

Еврокомиссия пообещала выделить около 1,1 млрд евро инвестиций на решение вопроса. До войны в Украине Литва планировала отказаться от поставок электричества из России только в 2025 году. Но, по словам министра энергетики Литвы Дайнюса Крейвиса, это может произойти уже в следующем году, если запланированные испытания пройдут успешно.

Однако окончательно отключиться от России Литва сможет только одновременно с Латвией и Эстонией. Но эти две страны гораздо сильнее зависят от российских поставок, а их власти ранее заявляли, что пока не готовы к такому радикальному шагу.

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