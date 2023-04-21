Знаем все планы: Зеленский предупредил россиян

Знаем все планы: Зеленский предупредил россиян1
- 21.04.2023, 15:20
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Президент Украины провел важное заседание Ставки накануне контрнаступления.
Украинские военные знают обо всех планах врага в ближайший период. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по результатам очередного заседания Ставки верховного главнокомандующего.
«На заседании Ставки проанализировали актуальную ситуацию на всех участках фронта. Заслушали Буданова - знаем обо всех планах врага в ближайший период», - отметил Зеленский .
Президент Украины также добавил, что продолжается разработка еще более качественной схемы распределения вооружения и боеприпасов по подразделениям, а отдельное внимание в этом вопросе уделяется вновь созданным бригадам.
По словам Зеленского, участники заседания также обсуждали вопрос налаживания производства ракет и боеприпасов отечественными предприятиями.
«С каждым днем становимся сильнее», - подчеркнул глава украинского государства.