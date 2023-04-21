«Окончательную стоимость поездки увидел, только когда сел в машину»
- 21.04.2023, 15:25
Минчанин решил с помощью ножа решить вопрос с таксистом.
Столичный таксист сообщил в милицию о том, что ему угрожает ножом клиент. На место происшествия прибыла ГАИ, 50-летнего пассажира задержали.
— Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвал такси и в приложении выстроил маршрут с несколькими точками для остановок. Окончательную стоимость поездки минчанин увидел, только когда сел в машину, — рассказали подробности в ГУВД Мингорисполкома. — Слишком высокая, по его мнению, сумма вызвала внезапную вспышку гнева, после чего мужчина достал нож и попытался нанести водителю удар в область шеи.
Возбуждено уголовное дело за хулиганство. По ч. 1 ст. 339 может грозить лишение свободы на срок до трех лет.