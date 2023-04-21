На российском ТВ опозорились во время сюжета о бомбардировке Белгорода 21.04.2023, 15:29

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Пропагандист случайно обозвал жителей города нехорошим словом.

На российском телевидении произошел грандиозный конфуз: ведущий, работающий на режим Путина, рассказывая о вчерашнем «дружественном» ударе армии РФ по Белгороду, заявил, что «современная боевая техника позволяет ликвидировать экстремистов в зоне СВО с минимального расстояния», передает dialog.ua.

«Теперь жители Белгорода хотя бы знают, зачем их бомбили», - иронично прокомментировали ошибку ведущего авторы канала.

И действительно получилось так, что пропагандист телеканала «Россия 1», рассказывая про взрыв в Белгороде, неожиданно для самого себя назвал тех, кто пострадал, «экстремистами».

Также получается, что, по его словам, Белгород - это уже «зона СВО».

«Это фиаско», - так прокомментировали ошибку российского ведущего пользователи Сети.

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