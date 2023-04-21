Белорусская «стабильность» вздрагивает от каждого шороха 1 Телеграм-канал «Письма к дочери»

21.04.2023, 15:44

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Приходится просить особых гарантий безопасности.

Напрашивалось, конечно, рассказать о том, что Воронеж временно перенесли в Белгород. А потом подумал: «Ай» (и рукой так махнул легонько). Ну бомбили раньше все время Воронеж, теперь решили внести разнообразие. Кому от этого какая разница кроме Белгорода?

Так лучше я тебе расскажу про новость из Казахстана. Потому что эта новость прошла как-то почти незамеченной. И, что характерно, особенно незамеченной она прошла в белорусском телевизоре.

В четверг министр энергетики Казахстана Алмасадан Саткалиев сообщил, что Россия предложила Казахстану поставки газа по цене «гораздо ниже, чем допустим, Беларуси». Насколько конкретно ниже он, правда, не уточнил. Видимо, чтобы окончательно уже не расстраивать белорусских коллег.

Потому что, газ по $128,5 был же величайшим достижением белорусской дипломатии и венцом союзной интеграции. Практически альфой и омегой всей белорусской государственной политики. Годами белорусские власти торговались, интриговали и совершали геополитические маневры, чтобы иметь газ по $128,5 в трехлетней среднесрочной перспективе.

Доинтриговались до статуса ближайшего союзника и соучастника специальной операции.

И вдруг Россия берет и предлагает Казахстану, у которого никакого такого статуса и близко нет, газ по цене, которая «гораздо ниже». А Казахстан еще и сомневается, хочет ли он этот газ вообще брать. Потому что, учитывая, что российский газ стал персоной нон-грата на своих обычных рынках сбыта, цена, которая «гораздо ниже белорусской» может оказаться слишком высокой.

А белорусским властям пришлось еще долго уговаривать и все равно у них «гораздо ниже» не получилось. Потому что, собственно: зачем предлагать белорусским властям «гораздо ниже», если им все равно некуда деваться с русского военного корабля.

А ведь год назад стабильность в Казахстане тоже пострадала. Да еще может и сильнее чем белорусская. Но власти Казахстана как-то вот хватило полгода чтобы эту стабильность стабилизировать. И осенью прошлого года президент Казахстана объявил амнистию участникам протестов и реформы по ограничению президентской власти.

И теперь президенту Казахстана не надо у себя принимать никакого Пушилина. И никакие англосаксы ему его стабильность не шатают. Он может себе позволить нейтралитет, признание территориальной целостности Украины, а ему все равно предлагают газ по цене, которая «гораздо ниже».

А белорусская стабильность, за два с половиной год побед над ее врагами, дошла до такого состояния, когда она вздрагивает уже от каждого шороха у своих границ. И приходится просить у союзника особых гарантий безопасности, потому что обычные гарантии безопасности больше не помогают.

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