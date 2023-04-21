В Беларуси зафиксировали активное перемещения по дорогам военной техники РФ 1 21.04.2023, 15:50

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Иллюстративное фото

Одну из крупных колонн заметили на трассе М1.

В Беларуси зафиксировали перемещение по дорогам военной техники. Так крупная колонна с техникой Вооруженных сил России (15+ единиц) была замечена на трассе М1, (Орша-Толочин), сообщает Telegram-канал «Беларускі Гаюн».

Одиночные машины и небольшие колонны Вооруженных сил РФ замечены и на отдельных участках трассы М3. Также в Мозыре замечали военнослужащих ВС РФ.

Крупные колонны с техникой Вооруженных сил Беларуси (20+ единиц) фиксировалось на трассе М1, (Лесная → Барановичи) и М6, (Щучин → Скидель). Перемещения связаны «с проверкой боевой готовности» 11-й механизированной бригады.

Отдельно отмечается несколько колонн с техникой 15-й зенитной ракетной бригады, что фиксировались на трассе Р23 (Минск-Солигорск). Перемещения связаны с проведением тактического учения.

Одиночные машины и небольшие колонны ВС РБ замечены в Минске, Лунинце и на отдельных участках трасс М1, М5 и Р23.

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